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前FDA局長：大多數人都低估Delta變種的傳播力

編譯林梅婕／綜合16日電
前FDA局長高特里布表示，大多數人低估了Delta變種病毒的傳播力。(美聯社)
前FDA局長高特里布表示，大多數人低估了Delta變種病毒的傳播力。(美聯社)

前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長高特里布(Scott Gottlieb)16日表示，隨著Delta新冠變種病毒株在國內迅速蔓延，成為美國境內的主要感染源，大多數人卻都低估了該病毒的傳播力；同時，世界衛生組織(WHO)也警告，全球各地又開始出現疫情升溫的趨勢，未來恐怕會演化出更危險的變種病毒。

世衛新冠緊急委員會(WHO Emergency COVID-19 Committee)主席侯賽因(Didier Houssin)甚至形容：「距離疫情結束還很遠。」

高特里布接受全國廣播公司商業頻道(CNBC)訪談時表示：「我認為大多數人都低估了Dela病毒傳染的程度，因為已接種疫苗的人可能只有一些輕微症狀，或可能出現突破性感染的案例，但我想這些人大多都不會去做病毒檢測；如果你已接種疫苗卻出現一些類似感冒的輕微症狀，你不會覺得自己是感染新冠肺炎。」

聯邦疾病防治中心(CDC)的官網數據顯示，6月20日至7月3日兩周內，感染Delta病毒的占比已經超過57%，高特里布說：「目前雖然沒有證據證明該病毒的致病力(pathogenicity)更強，或導致更嚴重的感染，但很顯然的比起早期的病毒，Delta更具傳染性。」

高特里布指出，若和疫情剛爆發時的確診率相比，年輕人口感染Delta的比率增加，則代表年輕人仍未完成疫苗接種：「接種疫苗者就算感染，他們還是有預防重症的保護力。」

此外，世衛組織還引用非洲的情況警告全球，病例新增的趨勢令人擔憂；截至4日的連續七天內，非洲病例已經超過第二波高峰，且本周染疫死亡的比率增加40%。

如今Delta病毒已在全球111個國家現蹤，世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)也表示：「我們預測該病毒將成為全球感染的主要來源。」

疫苗 世衛 疫情

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