杜魯多：8月中開放完全接種的美國人入境加國
加拿大總理杜魯多表示，最早在8月中旬會允許已完全接種新冠疫苗的美國公民及永久居民進入加拿大；若目前的接種疫苗勢頭持續，更有可能在9月初讓全球已接種疫苗人士入境。
總理辦公室15日晚公布杜魯多與各省長、特區首長的會議紀錄，杜魯多提及加拿大與美國持續討論重開邊境的計畫；他預期在8月中旬，開始讓已完全接種了疫苗的美國公民及永久居民到加國旅遊。
美加兩國自2020年3月21日開始封關至今，美方曾多次要求重開邊境，但加拿大均以安全為由拒絕，只有極少數必要的旅客才能入境。參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)對此曾威脅，美方會單方面開放邊境。一個由來自美國中西部地區議員組成的聯盟也不滿加拿大，要求白宮及加國聯邦政府，向完全接種疫苗的旅客開放邊境。
另一方面，英國沒有理會疫情反彈，將在本月19日起取消英格蘭其餘所有限制措施，民眾毋須限制社交接觸及強制戴口罩；而夜店也將重新開放，娛樂場所不再有人數限制。
英國這個做法招來全球科學家抨擊，指對全球來說是「不道德與極其危險」。
來自世界各地的知名科學家及政府顧問在16日的線上峰會上警告，英國這個舉動會把疫情推向災難；此外，1200多名科學家在醫學雜誌「刺胳針」的連署信中，指英國首相首相強生的全面重開計畫，「危險且不成熟」。
但強生對此作出辯護，聲稱現在是採取行動的正確時機。
公共衛生教授兼新西蘭衛生部諮詢小組成員貝克認為，英國政府似在恢復「群體免疫方法」，但這種方法完全不可接受，英國在疫情早期採用這策略，結果完全失敗。
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