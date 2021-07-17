杜魯多：8月中開放完全接種的美國人入境加國

加拿大政府表示，最早將於8月中旬允許完全接種了新冠疫苗的美國遊客入境；圖為美加邊境的千島大橋，在疫情期間對非必要旅行者關閉。(美聯社)

加拿大總理杜魯多表示，最早在8月中旬會允許已完全接種新冠疫苗 的美國公民 及永久居民進入加拿大；若目前的接種疫苗勢頭持續，更有可能在9月初讓全球已接種疫苗人士入境。

總理辦公室15日晚公布杜魯多與各省長、特區首長的會議紀錄，杜魯多提及加拿大與美國持續討論重開邊境的計畫；他預期在8月中旬，開始讓已完全接種了疫苗的美國公民及永久居民到加國旅遊。

美加兩國自2020年3月21日開始封關至今，美方曾多次要求重開邊境，但加拿大均以安全為由拒絕，只有極少數必要的旅客才能入境。參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)對此曾威脅，美方會單方面開放邊境。一個由來自美國中西部地區議員組成的聯盟也不滿加拿大，要求白宮及加國聯邦政府，向完全接種疫苗的旅客開放邊境。

另一方面，英國 沒有理會疫情反彈，將在本月19日起取消英格蘭其餘所有限制措施，民眾毋須限制社交接觸及強制戴口罩；而夜店也將重新開放，娛樂場所不再有人數限制。

英國這個做法招來全球科學家抨擊，指對全球來說是「不道德與極其危險」。

來自世界各地的知名科學家及政府顧問在16日的線上峰會上警告，英國這個舉動會把疫情推向災難；此外，1200多名科學家在醫學雜誌「刺胳針」的連署信中，指英國首相首相強生的全面重開計畫，「危險且不成熟」。

但強生對此作出辯護，聲稱現在是採取行動的正確時機。

公共衛生教授兼新西蘭衛生部諮詢小組成員貝克認為，英國政府似在恢復「群體免疫方法」，但這種方法完全不可接受，英國在疫情早期採用這策略，結果完全失敗。