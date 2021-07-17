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疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

第4波 未接種疫苗者的大傳染病…上周確診增7成

編譯郭宣含／綜合16日電
佛州近日的新增新冠病例，占了全美新增病例的20%；圖為佛州Hialeah市民參加聲援古巴示威運動的集會，現場鮮有人戴口罩，引發當局對新冠病毒傳播的擔憂。(歐新社)
佛州近日的新增新冠病例，占了全美新增病例的20%；圖為佛州Hialeah市民參加聲援古巴示威運動的集會，現場鮮有人戴口罩，引發當局對新冠病毒傳播的擔憂。(歐新社)

美國疫情再次升溫，過去一周平均新增確診人數比前一周平均大增近70%，住院和病亡人數也分別提高36%和26%；聯邦疾病防治中心(CDC)16日警告這是「未接種疫苗者的大傳染病」(pandemic of the unvaccinated)；過去一周逾40%新增病例來自四個州，每五人就有一名確診者來自佛羅里達州，而且過去兩周病例翻倍，顯示美國似已邁入第四波疫情。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)16日表示，美國過去一周平均新增2萬6300人，比前一周平均增加70%；過去一周染疫住院人數平均為2790人，周增36%；過去一周單日新增病歿人數為211人，周增26%。

美國疫情數字逐步下降多周後，新數據格外令人憂心；瓦倫斯基表示：「訊息很清楚：這逐漸成為未接種者的大傳染病。我們看到國內許多接種率低的地方爆發疫情，因為未接種者仍面臨染疫風險。」

根據約翰霍普金斯大學的統計，全國50州和華府過去一周新增平均確診人數比前一周高出至少10%，至少有38州新增確診人數上升至少50%。

雖然疫情不如1月嚴峻，但美國仍面臨高傳播風險；瓦倫斯基警告，Delta變種病毒仍持續在低接種率地區傳播，「你沒接種疫苗，就仍面臨風險。」

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)也指出，過去一周全國逾40%新增確診案例來自四個州，而且每五例就有一例來自佛州；「重點是，病例最高的州接種率開始攀升，阿肯色、路易斯安納、密蘇里、內華達和佛州這五州新增病例數最高，新增接種疫苗比例超過全國平均。」

6月22日以來，美國新增確診人數成長兩倍以上，48州疫情升溫，病歿人數也攀升；新數據顯示，美國已邁入第四波疫情；雖然目前不清楚未來一兩個月的疫情走勢，但從英國疫情可見，感染率高，但住院和病歿人數卻相對很少。

專家預期，秋季或冬季恐出現新波疫情高峰。新冠病毒可能是種季節性病毒，這表示它像是流感病毒，民眾容易在秋冬染疫；不過哈佛大學公衛學院傳染病教授葛拉德(Yonatan Grad)表示，沒人知道下一波高峰何時開始出現。

聯邦疾病防治中心主任瓦倫斯基16日表示，當前美國的新冠疫情已成為「未打疫苗者的大...
聯邦疾病防治中心主任瓦倫斯基16日表示，當前美國的新冠疫情已成為「未打疫苗者的大傳染病」。(歐新社)

疫情 美國 聯邦疾病防治中心

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