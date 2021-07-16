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紓困騙金高達5億元 歹徒目標轉向領兒童抵稅家庭

記者胡玉立／綜合報導
最新一波兒童抵稅(child tax credit)15日開始發放。(美聯社)
最新一波兒童抵稅(child tax credit)15日開始發放。(美聯社)

聯邦貿易委員會(FTC)數據顯示，去年元旦至今年7月8日為止，有32萬7000人提出遭詐騙申訴，騙局大多是與疫情相關的網路購物、旅行或與政府紓困金有關，損失金額總計高達4億8800萬元；聯邦貿易委員會警告，自15日起每月領取兒童抵稅福利的家庭，可能是歹徒最新詐騙目標。

FTC指出，詐騙申訴案件一般個人損失366元；老年人受騙人數雖較少，損失卻幾乎是一般人的三倍；80歲以上老人普遍損失為1000元。實際詐騙案件數量可能更多。

保護消費者倡議組織US PIRG露西貝克(Lucy Baker)表示，「歹徒利用人們對自身健康和財務的恐懼，大肆編造騙局。」

FTC表示，申訴案件數量最多的是網路購物詐騙案，總計5萬3000起，約佔總數16%。騙子打著疫情旗號在網路銷售熱門商品，從洗手液、手套、電子產品、衣服甚至小狗，客戶下訂後卻從未收到商品。

有關度假和旅行騙局，受害者損失總金額最大，總計7700萬元；多數與退款和取消有關。優良商業局(Better Business Bureau)表示，歹徒創建虛假機票預訂網站或客戶服務號碼來騙錢，優良商業局建議旅行者在提供信用卡資料前應謹慎行事，仔細檢查網站URL或電話號碼。

此外，騙子還冒充政府代理機關或個人，聲稱可幫助家庭獲得政府發放的數千億元聯邦紓困支票等疫情援助。

FTC警告各家庭，國稅局15日開始發放兒童抵稅福利，騙子很可能設法騙走這些錢。

FTC消費者教育專家萊克(Lisa Lake)指出，「當新聞開始寫政府要發錢時，騙子就準備出手了。他們可能會打電話、發電郵或簡訊給你，說他們可以幫你更早領到錢、讓你賺更多錢或其他謊言。」

萊克強調，只有國稅局(IRS)可以發放這些款項，任何試圖「幫」你獲得兒童抵稅福利的人都是犯罪分子；政府也絕不會隨意打電話、發簡訊或發電郵，索取金錢或社會安全卡、銀行帳戶或銀行卡和信用卡號碼等訊息。

詐騙 疫情 福利

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