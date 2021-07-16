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西歐世紀豪雨 至少69死1300失蹤…德國二戰後最嚴重天災

編譯陳韻涵／綜合15日電
圖為德國哈根地區一處房屋被洪流沖走大半。(歐新社)
圖為德國哈根地區一處房屋被洪流沖走大半。(歐新社)

西歐日前降下近一世紀以來最猛烈的豪雨，導致河川水位暴漲、水庫決堤、山洪暴發，德國、比利時、盧森堡和荷蘭15日多處成為水鄉、房屋被沖走，至少69人喪生、1300多人失蹤；這是德國自二戰以來最嚴重的天災，正在華府訪問的德國總理梅克爾(Angela Merkel)允諾，政府將全力協助災民，拜登總統也表達關心。

暴風雨挾帶豐沛水氣在西歐地區連日降下豪雨，德國西部兩邦受創嚴重，河水暴漲且川流洶湧，絕望的居民逃到住家屋頂避難，救難直升機來回盤旋搶救受困災民；當局已派出約1萬5000名救難人員和軍警至重災區搶救，至少58人死亡。

德國氣象局發言人佛烈德利赫(Andreas Friedrich)說：「部分地區降下百年來最大豪雨，另有地區的降雨量為平時的一倍多，導致洪患成災和建築物倒塌。」

眼見默茲河(Meuse River)水位滿溢，比利時當局下令列日市的居民撤離，比利時已通報至少11人罹難。

讓西歐多國成為水鄉澤國的暴風雨天氣系統移動緩慢，除了德國、比利時之外，比鄰的瑞士、荷蘭及盧森堡也難以倖免於患。

洪災中斷德國人口最多的北萊茵-西發利亞邦(North Rhine-Westphalia)大部分地區鐵路交通，重災區之一的阿爾魏勒地區(Ahrweiler)，洪災連夜沖走舒爾德鎮(Schuld)六幢房屋，至少五人死亡，另有許多房屋的地窖淹水、建築結構被沖垮。

德國重災區北萊因-西發利亞邦首長拉謝特(Armin Laschet)15日視察邦內災情；穿著雨鞋的他在哈根鎮(Hagen)說：「我們和遭洪水肆虐的城鎮和民眾同在一起，現在不知道確切死亡人數，但可以說許多人都是洪災受害者。」 

德國科布倫次市(Koblenz)警察表示，阿爾魏勒地區河川潰堤，至少18人死亡，舒爾德鎮汙泥水翻騰。

北萊因-西發利亞邦警方表示當地至少七人死亡，該邦北邊的尤斯科勤市(Euskirchen)則已知15死。

德國境內洪患遍野，遠在華府訪問的梅克爾對此次洪災的慘重程度感到震驚並同情受害者；她感謝在現場不眠不休工作的軍警消、緊急救援人員和志工，允諾政府將盡全力救災，但「恐怕要過幾天，才能看到災害全貌」。

拜登則在聯合記者會上對德國的人命損失和災情，致以個人與美國人民的哀悼。

西歐地區連日暴風雨成災，導致山洪暴發，水庫決堤。德國、比利時、盧森堡和荷蘭已至少...
西歐地區連日暴風雨成災，導致山洪暴發，水庫決堤。德國、比利時、盧森堡和荷蘭已至少69人喪生，1300人失蹤；目前華府訪問的德國總理梅克爾對受害者表示同情，允諾政府將全力協助災民。圖為德國西部地區災情。(美聯社)
洪水在德國西部沖倒房屋，沖走汽車，圖為參與抗洪的軍人在扶助年長者。(歐新社)
洪水在德國西部沖倒房屋，沖走汽車，圖為參與抗洪的軍人在扶助年長者。(歐新社)

德國 洪災 拜登

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