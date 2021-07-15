史坦普500公司CEO 與員工平均薪資差299倍

企業執行長和員工薪資差距擴大，接替貝佐斯擔任亞馬遜執行長的Andy Jassy去年收入3580萬元，是公司普通工人收入的1234倍。(路透)

大企業執行長與廣大勞工的收入差距年復一年擴大，2020年史坦普500指數 (S&P 500)成分股企業執行長的平均收入，現在是員工平均收入的299倍，與2019年的264倍相比擴大，其中差距最大的企業直逼5300倍，顯示新冠疫情 期間，企業高層與員工收入不平等的趨勢有增無減。

有線電視新聞網(CNN)報導，「美國 勞工聯合會和產業工會聯合會」(AFL-CIO)發布的年度「執行長薪酬觀察報告」(Executive Paywatch)顯示，2020年史坦普500指數成分股企業執行長的平均收入為1550萬元，美國的非主管職的產線員工的平均收入則為4萬3512元。

史坦普500指數成分股企業執行長2020年平均收入增加70萬元，增幅5%，過去10年來平均每年「加薪」26萬元；這些企業的員工薪資中位數去年僅成長1%，過去10年來，美國的非主管職的產線員工平均每年加薪957元。

2020年收入最高的執行長為人力資源商Paycom的瑞奇森(Chad Richison)，其收入超過2億元；但最不平等的是汽車零件商Aptiv，其執行長克拉克(Kevin Clark)的收入為3100萬元，而員工收入的中位數僅5906元，差距高達5294倍。

執行長收入與員工收入中位數差距巨大的企業包括：服飾零售品牌Gap、Paycom、餐飲連鎖Chipotle、希爾頓(Hilton)、耐吉(Nike)以及可口可樂(Coca-Cola)等。

美國經濟去年受到疫情的嚴重衝擊，儘管就業數字快速反彈，但截至今年2月仍有620萬人失業。

當時許多企業高層宣布減薪，甚至「不領薪」；但這只是向員工表明「高層同樣受到疫情衝擊」的象徵性舉措，因為這不但無助彌補企業損失，而且「薪水」只占執行長收入的極小部分，例如去年平均收入1550萬元中，只有100萬元是「已微幅下降」的薪水，其他都是股票、選擇權、績效獎金等報酬。

AFL-CIO財務主管利茲‧舒勒(Liz Schuler)表示，經濟、收入不平等的現象「年復一年」，一直是美國經濟的重大問題之一。