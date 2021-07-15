我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

貝佐斯捐航太博物館2億 史密森尼創辦以來最大捐款

記者張聲肇／綜合報導
電子商業巨擘亞馬遜與藍源太空創辦人貝佐斯捐款2億元給航太博物館，他20日將搭乘藍源公司新謝帕德號太空火箭勇闖太空。(路透)
電子商業巨擘亞馬遜與藍源太空創辦人貝佐斯捐款2億元給航太博物館，他20日將搭乘藍源公司新謝帕德號太空火箭勇闖太空。(路透)

史密森尼學會(Smithsonian Institution)14日宣布，電子商業巨擘亞馬遜與藍源太空創辦人貝佐斯捐款2億元給航太博物館；這是該學會1846年創辦以來最大筆捐款，其中7000萬用來整修，1億3000萬元成立名為「貝佐斯學習中心」的教育中心。

史密森尼學會宣布這項捐款的時間，距離貝佐斯兄弟20日搭乘藍源公司新謝帕德號太空火箭勇闖太空，不到一星期。

史密森尼系統最受歡迎的航太博物館，自2020年3月因新冠疫情閉館已逾一年，也準備7月30日重開。

捐款人的名字是否該明示於受捐機構的高牆，已引發各界熱議；根據收藏家名字命名為弗利爾/沙可勒畫廊已於2019年改名為亞洲藝術國家博物館。

史密森尼其他大筆捐款包括1999年伍德瓦-黑濟（Steven F. Udvar-Hazy）捐了6500萬元，在維吉尼亞州千堤里成立武德瓦-黑濟中心；2001年唐納德雷諾茲基金會捐助4500萬元，建築美國藝術博物館暨國家畫像展示館。

航太博物館的建築已有45年的歷史，2018年開始就大規模翻新，月底重開，仍有60%展示空間不對外開放。翻新總經費預估達10億元，其中私人捐款預算為2億5000萬元，貝佐斯捐出7000萬元後，還缺1500萬元。

為了達成兼顧前瞻與回顧歷史的目的，博物館希望提升全館的科技互連能力，並讓民眾可從家裡和展示內容互動，體驗互動學習的新科技。

代館長布朗(Chris Browne)說，除了讓大家了解過去的成就，博物館對於當下的新進展，也應該有豐富的展示項目，並予活潑的呈現。

貝佐斯學習中心的宗旨是鼓勵年輕人從科學、技術、工程、藝術和數學五大領域，探索創新，發展職業生涯。

博物館 貝佐斯 太空

上一則

「地球之肺」亞馬遜雨林 吸碳大戶淪為排碳區

下一則

美國富翁生財有道 買股票債券再融資消費

延伸閱讀

貝佐斯4人同行 獲准20日上太空

貝佐斯4人同行 獲准20日上太空
航空總署放行 貝佐斯20日將上太空

航空總署放行 貝佐斯20日將上太空
金山人語／富豪太空競賽 貝佐斯不高興

金山人語／富豪太空競賽 貝佐斯不高興
布蘭森搶先遊太空 貝佐斯貼文：祝你好運

布蘭森搶先遊太空 貝佐斯貼文：祝你好運

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策