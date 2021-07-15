貝佐斯捐航太博物館2億 史密森尼創辦以來最大捐款

電子商業巨擘亞馬遜與藍源太空創辦人貝佐斯捐款2億元給航太博物館，他20日將搭乘藍源公司新謝帕德號太空火箭勇闖太空。(路透)

史密森尼學會(Smithsonian Institution)14日宣布，電子商業巨擘亞馬遜與藍源太空 創辦人貝佐斯 捐款2億元給航太博物館 ；這是該學會1846年創辦以來最大筆捐款，其中7000萬用來整修，1億3000萬元成立名為「貝佐斯學習中心」的教育中心。

史密森尼學會宣布這項捐款的時間，距離貝佐斯兄弟20日搭乘藍源公司新謝帕德號太空火箭勇闖太空，不到一星期。

史密森尼系統最受歡迎的航太博物館，自2020年3月因新冠疫情閉館已逾一年，也準備7月30日重開。

捐款人的名字是否該明示於受捐機構的高牆，已引發各界熱議；根據收藏家名字命名為弗利爾/沙可勒畫廊已於2019年改名為亞洲藝術國家博物館。

史密森尼其他大筆捐款包括1999年伍德瓦-黑濟（Steven F. Udvar-Hazy）捐了6500萬元，在維吉尼亞州千堤里成立武德瓦-黑濟中心；2001年唐納德雷諾茲基金會捐助4500萬元，建築美國藝術博物館暨國家畫像展示館。

航太博物館的建築已有45年的歷史，2018年開始就大規模翻新，月底重開，仍有60%展示空間不對外開放。翻新總經費預估達10億元，其中私人捐款預算為2億5000萬元，貝佐斯捐出7000萬元後，還缺1500萬元。

為了達成兼顧前瞻與回顧歷史的目的，博物館希望提升全館的科技互連能力，並讓民眾可從家裡和展示內容互動，體驗互動學習的新科技。

代館長布朗(Chris Browne)說，除了讓大家了解過去的成就，博物館對於當下的新進展，也應該有豐富的展示項目，並予活潑的呈現。

貝佐斯學習中心的宗旨是鼓勵年輕人從科學、技術、工程、藝術和數學五大領域，探索創新，發展職業生涯。