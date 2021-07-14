國會報告：忙於「多元化訓練」 海軍頻出事戰力衰退

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」去年停泊加州聖地牙哥港時發生大火。(路透)

一篇由國會議員委託所做報告指出，海軍水面作戰部隊因著重於「多元化」而壓倒基本的即時戰技，目前已出現系統訓練及領導統御問題；研究中受訪海軍軍官有94%指出，最近海軍出現不少禍事，都肇因於「更廣泛的軍種文化或領導問題」。

每日郵報(Daily Mail)13日報導，這篇報告是由海軍退役中將施密多(Robert Schmidle)及退役少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)整理；報告撰寫人表示自己耗費多時採訪77名現役及退役海軍軍官，因談及領導統御鏈，所以允許受訪人不具名，讓他們放心。

海軍最近傳出不少事故，例如「好人理察號」兩棲攻擊艦(USS Bonhomme Richard)去年在聖地牙哥失火後報廢，以及太平洋艦隊軍艦兩次互撞。

有位最近退休的海軍軍令高級官員表示，他認為海軍各個單位都在加速多元化，但令人遺憾的是艦船操縱訓練並沒取得同樣注意力。

報告的焦點放在水面作戰部隊的問題，並沒談到潛艦及航空部隊，另暗示水面作戰部隊的問題獨一無二，因為潛艦及航空部隊獲得更充足的預算和訓練。

一位受訪海軍上尉指出，在高層太著重於尊重性向多元化，而沒培養海戰戰力及重要的操作技能，這個問題很令人憂心；他認為海軍太在乎訓練出數量足夠的多元化軍官，而非與中國 海軍爆發海戰，己方能否存活下來。

有位驅逐艦艦長表示，有些高層在乎政治正確問題，比如預防性侵 、性騷擾 ，但沒那麼強調真正海戰所需戰技。

報告作者寫道，「鼓勵性別、性取向多元化、防制人口性販運、自殺、性侵等軍事訓練固無不當，但要付出代價，也就是海軍出征時，將士戰力訓練不足，沒那麼專心於對付敵軍。」

報告另認為，海軍碰到與中國爆發大戰時準備不足；冷戰結束以來，海軍欠缺主要假想敵，高層分神沒著重於戰備，而中方一直強勢擴張海軍；美國海軍對中國海軍的了解程度，不如當初對蘇俄戰艦及導彈的提防。