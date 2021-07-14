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中智庫揭露：美軍機對中偵察 每年逾2000架次

記者羅印冲／綜合報導
中國智庫稱，美軍在南海偵察解放軍的強度、烈度、針對性將進一步提升。圖為中國漁民前往與菲律賓有爭議的黃岩島海域捕魚。（路透）
中國智庫稱，美軍在南海偵察解放軍的強度、烈度、針對性將進一步提升。圖為中國漁民前往與菲律賓有爭議的黃岩島海域捕魚。（路透）

美中軍事角力白熱化，據中國官方智庫「南海戰略態勢感知」揭露，美軍各式偵察機在黃、東、南海抵近偵察每年達2000餘架次；美軍五艘現役海洋監視船全部署在西太地區，針對性明顯。預料美軍在南海偵察強度、烈度、針對性將進一步提升。

「南海戰略態勢感知」發布今年上半年「美軍海洋監視船對華海上抵近偵察概況」顯示，美軍對中國的偵察一直呈現立體態勢。美海洋監視船屬特種任務船隻，隸屬於軍事海運司令部，擔負著他國水下目標偵察任務，主要用於支持反潛作戰。

據發布，蘇聯解體後，美國注意力逐步轉向中國。上世紀90年代，美軍四艘「勝利」級和一艘「無瑕」級監視船陸續投入使用。據軍事海運司令部年度報告顯示，至少自2012年起，美軍五艘現役海洋監視船就開始全部部署在第七艦隊轄下西太平洋地區，針對性明顯。

今年上半年，以海洋監視船為代表的美軍海上偵察力量的活動強度持續走高，並呈現出幾個特點：

一是西沙群島和中沙群島附近海域已成為美海軍海洋監視船活動的重點區域。該海域水深超過2000公尺，水文環境複雜，是進行水下作戰和反潛作戰等天然海域。

二從部署模式看，美海洋監視船在南海的部署趨向常態化。上半年的181天中，至少有161天都至少有一艘海洋監視船在南海部署，出動率達89%。在輪換上採「先來後走」實現無縫銜接，每艘監視船在南海實施海上作業的時間少則十多天，多則三、四十天。

「南海戰略態勢感知」指，之前美軍鮮有涉足西沙以西的這片「腹地」，最近密集出現監視船的身影。監視船在南海活動頻頻，主要目的在於監視中方水下兵力動態，分析潛艇在重點海域的活動範圍、進出路線，為反潛作戰提供情報支撐。

海洋監視船透過其搭載的「拖曳線列陣聲吶系統」和「低頻主動聲吶系統」，可有效地探測和跟蹤核潛艇及柴電潛艇，蒐集到的數據還可透過衛星終端傳給作戰艦艇及岸上反潛中心進行評估和分析，引導反潛作戰。

美軍計畫建造七艘下一代海洋監視船，每艘耗資超過4億美元。隨著新型海洋監視船投入使用，美軍在南海的海上偵察力量活動的強度、烈度、針對性還將進一步提升。

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