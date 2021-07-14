中國AI發展威脅 美國將強化外交與國防力量應對

美國國務卿布林肯13日說，美國要運用人工智慧(AI)來應對北京日益進逼的威脅。(Getty Images)

國務卿布林肯 、國防部長奧斯丁與白宮國家安全會議顧問蘇利文13日在「人工智慧國家安全委員會」(NSCAI )舉辦的「全球新興科技峰會」發表演說，三人均提及中國在人工智慧發展上對美國 造成的威脅，將強化外交與國防力量應對。

布林肯(Antony Blinken)說，不讓美國公司助長專制行為；奧斯丁(Lloyd Austin)表示，中國是步步進逼的挑戰，AI是防止衝突的關鍵，國防部未來五年內將投資15億美元加速發展。

「美國必須要快速行動。」布林肯說，要確保AI和相關科技的變革跟得上生活、工作、競爭和保護自己，美國要保持領先。

布林肯表示，僅僅是指出中俄這類威權國家透過科技做什麼是不夠的，美國應與盟友共同應對，網路攻擊已納入北約集體防禦概念。

美國面臨俄羅斯駭客多起攻擊，布林肯說，勒索軟體不只犯法，還是國安問題，四分之一的美國人是網路犯罪受害者，每年損失超過40億美元；美國態度很明確，若俄羅斯不採取行動，美國就會動作。

布林肯說，中國想當世界科技老大，蘇利文(Jake Sullivan)也表示，中共了解數位革命可能導致民主化力量，因此建立嚴密的國內審查，打造無法與世界其他地方相連的互聯網；北京發展大規模監控網路(天網)，也需AI運算支持，美國失去半導體領先優勢，華為的影響力增加。

布林肯說，美國要保持競爭優勢，建立彈性、多樣性和安全的供應鏈，美國國內對半導體的投資是重要部分；不可能每件事都在國內製造(onshore)，不過美國會建立「夥伴製造」、「鄰近製造」的供應鏈，這就是彈性。

布林肯與蘇利文均強調，科技落實到民主的重要性；布林肯說，反擊虛假訊息、捍衛互聯網自由，降低監控技術的濫用。

「我們必須確保我們的公司不會無意間助長專制行為，無論是在中國或其他地方。」蘇利文說，若美國無力扭轉局面，則將陷入大規模監控、假訊息擴散、戰略競爭對手主導關鍵供應鏈，且擴大掌握敏感資訊。

布林肯提到，將強化國務院的網路與科技外交能力，「接下來數周內，國務院將發布第一個運用於外交活動的數據戰略，若Netflix可預測我和我太太想看什麼節目，數據也可幫助我們預測下一波內戰、飢荒、經濟危機，以及我們能如何有效應對。」

奧斯丁則討論發展AI，以強化綜合嚇阻力量，應對未來衝突。

奧斯丁說，北京將AI運用在監視、網路攻擊到自主武器等一系列任務，AI發展將是美國國防部最優先項目之一，美國今年投入1120億美元研究開發，接下來五年內，國防部將投資15億美元加速AI發展。

NSCAI為美國國會設立的諮詢委員會，主席是Google前執行長施密特(Eric Schmidt)，該委員會今年3月發表報告，提及美國對台灣半導體太過依賴，恐讓美國失去戰略優勢，建議美國強化本土研發與生產，維持領先。