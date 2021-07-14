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新書：川普躲抗議群眾 藏地堡消息走漏 嗆處死洩密者

記者顏伶如／綜合報導
川普。（歐新社）
川普。（歐新社）

華爾街日報白宮記者班德爾(Michael Bender)13日出版的爆料新書「坦白講，我們勝選了：川普敗選之內幕」(Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost)指出，前總統川普2020年間曾對多位顧問說道，他5月間曾躲進白宮避難地堡(bunker)的消息遭到媒體曝光，洩密者顯然犯下叛國罪，應該處死。

華爾街日報白宮記者班德爾新書「坦白講，我們勝選了：川普敗選之內幕」。(取自亞馬遜...
華爾街日報白宮記者班德爾新書「坦白講，我們勝選了：川普敗選之內幕」。(取自亞馬遜網站)

另一方面，資深媒體人沃爾夫(Michael Wolff)接受每日郵報訪問時說，川普對於將保守派法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)進入最高法院之後的表現感到失望，沒有在最高法院判決裡推動保守派觀點。

川普最火爆一次 想以叛國罪送辦

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死後，白宮周邊出現抗議群眾聚集。班德爾新書寫道，當時川普、第一夫人梅蘭妮亞及川普么兒拜倫都被護送到避難地堡並停留某段期間，但川普幾天後在與國防、司法部門高層及白宮官員的一場會議中，對於進入地堡一事消息走露大為光火。

書中寫道，官員一抵達會議現場，川普便怒氣沖沖對著官員們大聲喊到，要把洩密者抓出來，「對於某些助理來說，這是他們目睹川普大發脾氣最火爆的一次」。

班德爾在書中寫道，川普當時喊著：「不管是誰洩密，應該以叛國罪送辦！應該處死！」當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)設法安撫川普，其他助理則不敢跟川普有目光接觸。一名資深助理對川普說：「我正在查，我們會把人揪出來。」

提名保守派法官 覺得遭三人背叛

沃爾夫所寫的爆料新書「大獲全勝：川普總統任期的最後幾天」(Landslide: The Final Days of the Trump Presidency)定27日出版。川普接受沃爾夫寫書採訪時說，任內完成卡瓦諾、戈薩奇(Neil Gorsuch)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)的大法官提名及任命，但後來卻覺得遭到三人背叛，對於卡瓦諾特別恨得牙癢癢。

根據新書截錄，川普受訪時說，其實有很多人選可以提名，「大家都需要我」。談到卡瓦諾時，川普則說：「如果沒有我，他能有什麼成就呢？是我救了他。他連律師事務所都進不去。根本沒人願意幫他，超丟臉的。只有我救了他。」

川普 白宮 提名

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