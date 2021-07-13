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甩鍋人民怒火 古巴總統怪罪美國操控、分化

編譯陳韻涵╱綜合12日電
身兼古巴共產黨黨魁的現任古巴總統狄亞士-卡奈(左)11日對全國電視轉播演說，把國內動亂歸咎於美國，呼籲支持者正面迎擊「挑釁行為」。圖為今年4月，卡奈當選為古巴共黨總書記。(美聯社)
身兼古巴共產黨黨魁的現任古巴總統狄亞士-卡奈(左)11日對全國電視轉播演說，把國內動亂歸咎於美國，呼籲支持者正面迎擊「挑釁行為」。圖為今年4月，卡奈當選為古巴共黨總書記。(美聯社)

古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)12日把數千名古巴示威者走上街頭的大規模反政府抗議的原因，歸咎於美國社群媒體的操控，讓經濟困頓又受新冠肺炎疫情影響的島國情況更加混亂；俄羅斯外交部長發言人則表示，密切觀察古巴的抗議發展且無法接受外國干預。

古巴總統狄亞士-卡奈12日說：「經濟窒息的政治對古巴全國造成累積影響。」 

狄亞士-卡奈表示，古巴人民群起抗議是受到美國及社群媒體運動的操控，數千人11日在古巴各地抗議，高呼反政府口號，訴求「我們要自由」、「我們不再害怕」等。

狄亞士-卡奈表示，「不滿意現況有其正當向，但我們必須能夠看清楚是誰在幕後操控，他們想要分化我們。」

他說，以「救世主」姿態出現的煽動者，「不在乎古巴人民的健康」，「他們想改變體制，或是他們所說的政體，要對古巴實行哪種形式的政府或政體呢？公共服務私有化，讓少數有錢人創造更多可能，而非惠及多數人。」

古巴健康部長則表示，禁運政策衝擊古巴對抗新冠肺炎的能力，無法進口藥物、醫療補給品和呼吸器等設備。

狄亞士-卡奈同時譴責邁阿密的「古巴黑手黨」，指古巴裔美國人士和反對古巴共產政府的議員。

反共古巴裔移民12日在白宮前示威，表達支持古巴人民的抗議活動。(美聯社)
反共古巴裔移民12日在白宮前示威，表達支持古巴人民的抗議活動。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)11日推文寫道：「美國支持古巴的言論自由和全國各地集會自由，並且對於任何針對和平示威者的暴力和鎖定行為予以強烈譴責，這些人是行使他們的普世權利。」 

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)12日表示，「若外部勢力干預一個主權國家的內部事務，或出現任何破壞性行動促使古巴情勢失去穩定，我們認為都無法接受。」

沙卡洛娃並未說明誰可能試圖干預古巴，但參考蘇利文的推文，俄羅斯的警告對象似乎指向美國。

沙卡洛娃還說：「我們持續密切關注古巴內部和周圍的情勢發展，我們相信古巴當局正根據符合全民利益和憲法架構下採取必要措施，恢復公共秩序。」

古巴多處11日出現罕見抗議共產政府活動，數以千計民眾上街遊行經過數個城鎮，高呼口...
古巴多處11日出現罕見抗議共產政府活動，數以千計民眾上街遊行經過數個城鎮，高呼口號「獨裁下台」及「我們要自由」。

古巴 美國 社群媒體

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