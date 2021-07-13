密謀當總統？海地裔美牧師 佛州被捕

疑為刺殺海地總統摩依士事件主謀的佛州海地裔無照醫生薩農，已被海地警方逮捕。(取自海地警方網站)

海地總統摩依士 (Jovenel Moïse)遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕。

醫生薩農自稱獲選「過渡政府」領袖

據報這位醫生密謀成為海地總統，且架設網站與YouTube影片主張「薩農醫生領導海地」，自稱獲多名政經、宗教領袖和聯合國 官員選為「過渡政府」領袖；另外，白宮12日證實美國 代表團已會晤海地領導階層，國防部也在評估海地請美國派兵綏靖的請求。

海地總統摩依士(右)在自宅遇刺身亡，仍未破案。遺孀瑪婷(左)當天也中槍受傷，隨後被送到佛州邁阿密市的醫院急救，已無生命危險。(美聯社)

這位醫生現年63歲、名叫薩農(Christian Emmanuel Sanon)，是目前已知第三名與美國有關、海地出生的嫌犯；至少26名哥倫比亞人涉案，其中23人與另外三名海地人遭捕；海地當局表示仍有五名嫌犯在逃，至少三人身亡。

薩農曾在YouTube影片中表示有意領導海地，卻不為海地政治圈所知；薩農身邊人士表示，薩農遭籌劃暗殺摩依士的幕後人士設計而受騙。

稱有國務院、司法部的人士和他接觸

匿名消息人士表示，薩農是福音派牧師，在海地而非美國註冊醫師執照；而薩農透露，有數名自稱國務院和司法部的人士與他接觸，稱他們希望立薩農為海地總統。

消息人士指出，原計畫是逮補摩依士，並稱若薩農知道摩依士會喪命，就不會參與此行動。

海地國家警察局長查爾斯(Léon Charles)將薩農描述為「暗殺總統背後的關鍵人物」；查爾斯表示，「薩農6月帶著政治目的乘坐私人飛機抵達海地，並聯繫一家私人安保公司，招募犯下這暗殺行動的人。」

海地警察總監查爾斯11日在海地王子港市說明案情。(Getty Iages)

「最初賦予這些暗殺者的任務是保護名叫薩農的人，但後來任務發生了變化。」查爾斯暗示薩農打算自立為總統，他並提出證據，稱其中一名哥倫比亞人在被捕後聯繫了薩農。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士報導，暗殺行動中多名人士曾擔任美國執法單位線民；聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration, DEA)表示，至少一名遭捕嫌犯曾是DEA線民。

薩農曾在2011年的YouTube影片中譴責海地政府貪腐，指控他們剝奪國家資源，並不實聲稱海地政府握有鈾、石油等資源。

白宮派代表團會晤海地現任領導階層

薩農多次主張讓摩依士下台，包括曾致信給國務院西半球事務局代理助卿鄭茱莉(Julie Chung，音譯)，並架設網站自稱受到聯合國常駐海地任務公使路易斯(Willy Louis)和聯合國官員吉洛(Frantz Gilot)支持。

白宮12日證實已派國家安全會議、國土安全部、國務院和司法部人員組成代表團，會晤海地現任領導階層，國防部正在評估海地要求駐軍一事，但目前以調查為主；聯合國發言人哈克(Farhan Ha)也表示，聯合國正在評估海地安全協助的請求。