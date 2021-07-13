古巴爆最大規模示威 拜登讚了不起

古巴成千上萬民眾11日走上街頭，罕見對共產政府的示威行動。加上疫情，目前是古巴陷入前盟邦蘇聯解體以來最嚴重的經濟危機。(美聯社)

古巴 爆發國內規模最大的反政府示威，群眾走上街頭抗議新冠疫情期間食物短缺、物價高漲。拜登 總統12日對古巴示威群眾予以讚賞，並說這波示威行動「很了不起」，「吹響了要求自由的號角」；對於古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Díaz-Canel Bermudez)下令驅離反政府抗議群眾，拜登政府12日表示關切，在聲明中說，古巴政權應該「聽聽人民的聲音，在關鍵時刻滿足民眾的需求。」

拜登12日與全美各地市長及警局主管開會討論槍枝暴力之前，接受媒體簡短訪問時說：「古巴人民正向獨裁政權要求自由。我們已經很久、很久沒有看過這樣的抗議了，坦白說，從來沒看過。」

拜登這段點明古巴「獨裁政權」談話的基調，與前總統歐巴馬任內對於古巴處理態度明顯不同；歐巴馬執政期間嘗試降低華府與哈瓦納(Havana)政府間數十年來的緊張關係，鬆綁美國 施加多年的經濟制裁；前總統川普上台後推翻歐巴馬政策，對於美國民眾前往古巴旅遊祭出限縮，並禁止美國金融機構與數十家古巴企業往來。

拜登總統12日在白宮發表聲明指，美國支持古巴人民爭取自由以及擺脫疫情和數十年來鎮壓的訴求。(美聯社)

拜登12日也發表聲明說：「我們跟古巴人民站在一起，他們吹響了要求自由的號角，要求在疫情期間獲得紓困，要求擺脫數十年來的壓迫與經濟折磨，這些都是古巴獨裁政權造成的。」

聲明中說：「古巴民眾勇敢地主張基本權力，屬於普世價值的權力。」

CNBC新聞頻道報導，11日的群眾示威是1990代以來規模最大的一次，古巴人民對於經濟低迷、食物嚴重短缺不滿已久，疫情更讓古巴醫療系統受到龐大負荷，瀕臨額滿。

美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉(Julie Chung，音譯)11日說：「古巴民眾行使和平集會的權力，表達對確診案例及染疫死亡案例不斷增加與醫藥短缺的擔憂。對於古巴民眾發起捐贈物資協助左鄰右舍的許多善舉，我們表示讚賞。」

哈瓦那的民眾11日上街示威，抗議缺電缺糧，生活困苦，加上疫情以來藥物嚴重缺乏。(美聯社)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)12日則說，古巴民眾走上街頭是因為積怨已深；她說，示威行動是民眾對古巴政府經濟管理不當及鎮壓民主宣洩不滿。

莎奇表示，美國仍然願意協助古巴取得新冠疫苗，但古巴政府決定不參加世界衛生組織(WHO)支持的新冠疫苗全球取得機制COVAX，讓問題變得複雜。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)則呼籲拜登政府停止對古巴的經濟禁令。

羅培茲歐布拉多在記者會上說：「真相就是，如果有人想幫忙古巴，第一件應該做的事，就是解除封鎖，世界上絕大多數國家都認為應該這麼做才對。」