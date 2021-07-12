億萬富豪布蘭森太空之旅 5大看點在這裡

布蘭森(左)與組員10日順利升空做太空遊後，成功返回地面原來的發射場，舉行慶功記者會。(美聯社)

太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人、70歲的英國億萬富豪布蘭森 (Richard Branson)11日搭乘團結號太空船(VSS Unity)完成太空之旅，寫下人類太空飛行的另一章。這趟行程的主要看點包括：

順利降落地球後，太空船在跑道上滑行期間，布蘭森坐在駕駛艙裡對著鏡頭說，「這是永生難忘的體驗」。一小時多後，布蘭森與同行人員一起上台亮相時說：「整個過程非常奇妙。」幾年前因為在太空站表演大衛鮑伊(David Bowie)單曲「太空奇遇」(Space Oddity)而在網路爆紅的加拿大太空人赫德費德(Chris Hadfield)，為布蘭森等一行別上原本頒發給太空人的「太空人之翼」(astronaut wings)勳章。

順利返面後的布蘭森(左)10日高興的接受自加拿大太空人哈費德頒贈的「大空人證章」，加入太空人俱樂部。(美聯社)

維珍銀河的太空計畫為何？

維珍銀河旗下的太空船二號(SpaceShipTwo)，體積跟商務噴射機差不多。太空船上有兩名駕駛員，客艙可載四名乘客。布蘭森一行11日搭成的太空船二號，名稱為團結號。團結號由體積較大的飛機載上5萬呎高空然後釋放，啟動引擎。團結號加速升空過程中，艙內乘客在50呎高度落差變化之下，會感受到正常重量的3.5倍，回程下降時感受到的重力更達6倍。

維珍銀河太空之旅要花多少錢？

太空船一個座位票價原本為20萬元，但後來調漲至25萬元。維珍銀河公司11日說，共有來自60個國家的600人已經登記參加太空之旅。維珍銀河接下來還有兩趟測試升空，首趟買票付費行程可望於明年啟航。

為何布蘭森要冒險？

身價估計達60億的布蘭森，創業過程一路走來充滿好大喜功特色，成立太空探索公司並不令人感到意外。向來熱愛高空跳傘、熱汽球升空的布蘭森，2018年受訪時說，為了太空計畫的研究總共投入14年，「過程很辛苦，太空是很辛苦的領域，這是火箭科學」。

維珍銀河的太空船安全嗎？

聯邦政府 對於維珍銀河等公司的太空船，並未訂定乘客安全規定。與一般商業客機不同的是，維珍銀河太空船並未獲得聯邦航空管理局(FAA)核可。根據法律規定，FAA在2023年之前，不得對私人公司太空船發布安全規定，理由是像維珍銀河一樣的新興太空公司，需要一段學習時期測試設計與操作程序，若主管機關過早祭出規範，可能遏阻創新發展。