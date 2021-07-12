布蘭森身家60億 全從當年媽媽給的100英鎊開始

布蘭森(右)與組員10日順利升空做太空遊後，成功返回地面原來的發射場，舉行慶功記者會。(美聯社)

維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人布蘭森 (Richard Branson)11日搭乘自家太空船，搶先藍源(Blue Origins)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)成功飛向太空。雖然這已是維珍銀河創辦以來第四次發射太空船，技術上已臻成熟，但為了達成太空旅行商業化的目標，布蘭森投入了大把大把的鈔票。

根據富比世 (Forbes)的排行資料，布蘭森現在的身家價值達60億元。但根據他自述，這60億元的財富累積，都是從媽媽當年給他的100元英鎊開始。今年1月，布蘭森的母親伊芙．布蘭森(Eve Branson)辭世，布蘭森在悼念先母的公開信中寫道：「說我整個職涯都是媽媽幫我創立的並不為過，我欠她我所擁有的全部。沒有媽媽給的100鎊，一切都無從開始。」

布蘭森說，1960年代時，媽媽曾在街上撿到一條項鍊，變賣後得到的100英鎊就用來讓布蘭森做為創業基金，布蘭森用這筆錢在倫敦牛津街上開了專營CD郵購的「維珍唱片」(Virgin Record)。隨著事業的發展，布蘭森買下一座莊園，並把它改建成為錄音室，正式投入娛樂產業，簽下了滾石(The Rolling Stones)等英國當代音樂史上舉足輕重的樂團。

這樣的發展顯然不足以滿足布蘭森的雄心壯志，1984年布蘭森成立「大西洋維珍航空」(Virgin Atlantic)，正式將觸角伸入旅遊產業，此後漸漸擴充至電信媒體、音樂娛樂、財務金融、健康管理等人類生活的各個重要面向，成為當代商業巨擘之一。根據維珍企業的官方資料，目前布蘭森在全球擁有跨足超過40個領域的產業。

而至1992年，為了資金調度的需求，布蘭森以十億元出售自己發家的維珍唱片，並在2004年創立了現在的維珍銀河公司。布蘭森累積資本的過程，讓他成為史上第一位在商業化航班中探索太空之美的非職業太空人 。