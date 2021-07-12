億萬富豪布蘭森創紀錄 開啟太空之旅里程碑

順利返面後的布蘭森(左)10日高興的接受自加拿大太空人哈費德頒贈的「大空人證章」，加入太空人俱樂部。(美聯社)

億萬富豪布蘭森 的太空之旅出現於美國 首位太空人 謝巴德(Alan Shepard)乘坐「自由七號」(Freedom 7)太空艙升空的60年後。在謝巴德升空不到一個月之前，蘇聯太空人加加林(Yuri Gagarin)則成為第一位飛上太空的人類，「東方一號」(Vostok 1)太空艙完成繞行地球一周。

時代雜誌(TIME)分析，雖然布蘭森所做的事情謝巴德在三個世代之前就已做過，布蘭森仍留下重要紀錄，太空探險與人類其他探險活動向來截然不同，人類透過造船，發明飛機，鋪鐵路、道路，探索陸海空的新領域，但人類也知道探索太空困難度相當龐大。

分析指出，太空旅行的物理學技術不容馬虎，若想繞行地球，先要設法達到時速1萬7500哩的標準，若想脫離地球軌道登陸月球，則要有時速2萬5000哩。重力是另一層需要克服的難題，依照航空器設計不同，重力可能高達8G。太空旅行目的地與航海、鐵路旅行的差別之處，還包括沒有空氣，溫度則可能從華氏200度到華氏零下200度之間，根據與太陽距離遠近以及是否處於地球或月球陰影底下而定。

從這些條件因素看來，人類向來只能把最優秀、體格狀況最佳、最聰明也最勇敢的佼佼者送上太空。太空人都是萬中選一的試航飛員、博士、軍官等。加加林與謝巴德升空之後的60年來，陸續跟著登上太空的人類，累計不到600人。

報導指出，從今以後，太空之旅將因此改變。布蘭森以及太空探索科技公司(SpaceX)創辦人馬斯克(Elon Musk)、藍源(Blue Origin)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)長久以來都說，他們所創立的私人公司將帶領太空民主化，讓登上太空不再屬於極少數精英才能體驗的行動。布蘭森11日的太空之旅，證明果然說到做到。