布蘭森搶先遊太空 貝佐斯貼文：祝你好運

亞瑪遜創辦人貝佐斯(左)也發文祝賀布蘭森。貝佐斯將搭乘自家的「藍源」火 箭本月20日升空做太空遊。(Getty Images)

維珍銀河執行長布蘭森 (Richard Branson)搶先成為第一位前往太空的億萬富豪，但九天後也將啟程的貝佐斯 (Jeff Bezos)相當有風度地給予祝福。近期多名企業家掀起一陣太空之旅大戰，不過貝佐斯的太空之旅，將與布蘭森些許不同。

貝佐斯雖然落後幾天登上太空，但他仍在社群媒體Instagram表示：「祝福你和團隊有一趟成功且安全的旅程。」他的貼文更放上布蘭森微笑的照片，「祝你好運！」

布蘭森與機組員的飛行高度超過50哩，俯瞰地球美景和觀賞漆黑無垠的太空後，太空船2號(SpaceShipTwo)系列的團結號(Unity)順利返回地球降落於新墨西哥州。貝佐斯也再度發文祝賀：「恭喜布蘭森和組員們，等不及要加入你們的行列了。」

20日上外太空 載具不同 飛行更遠

而在20日，貝佐斯也將搭乘藍源公司(Blue Origin)打造的火箭太空船新謝帕德號(New Shepard)上太空。但雖然都是前往太空，但兩人搭乘的飛行載具卻不大相同。

藍源公司放眼未來幫助數百萬人類移居太空，但第一架太空船新謝帕德號和團結號一樣，將進行次軌道太空旅行，並且享受四分鐘的無重力狀態。

團結號與一台較大的飛機連結，飛行至5萬呎的高空再脫離點火衝向太空；但新謝帕德號屬於較為傳統的火箭，垂直發射後火箭推進器脫離後垂直降落，太空船結束航程後再靠著降落傘返回地面。

新謝帕德號的飛行高度，將超越距離地表62哩的卡門線(Karman Line)，也就是外太空與地球大氣層的分界線，等於實質上真正進入太空。

近年掀起一陣太空熱潮，俄羅斯航太公司Roscosmos也將送俄國女演員佩雷希爾德(Yulia Peresild)前往國際太空站拍攝電影。SpaceX 在未來12個月也將執行幾趟太空任務，其中日本富豪前澤友作(Yusaku Maezawa)預計在12月搭乘星艦(Starship)上太空。探索頻道也正在拍攝實境節目「誰想成為太空人 ？」，贏家將能登上國際太空站。