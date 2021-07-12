太空之旅圓夢 布蘭森：歡迎見證新太空時代拂曉

布蘭森在太空中「團結號」太空艙中，向全球孩子們表達說，「如果我們做得到，想像你們也能達成的事」。(取自維珍網站)

維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人、英國億萬富翁布蘭森 (Richard Branson)11日與另外五名維珍銀河組員一同完成太空 飛行，實現兒時夢想；他在平安降落後的記者會上宣布，「歡迎見證新太空時代的拂曉」。

布蘭森一行人開香檳慶祝，布蘭森甚至將班德拉舉過肩。(Getty Images)

這是維珍銀河首次全員太空飛行，機組員共六人，除了兩位飛行員之外，與布蘭森同行的還有三人，分別是政府事務副總裁希利莎‧班德拉(Sirisha Bandla)、工程師貝內特(Colin Bennett)和首席太空員教練貝斯‧摩西(Beth Moses)。

布蘭森一行人平安降落後，興奮之情溢於言表，他們開香檳慶祝，布蘭森甚至將班德拉舉過肩。

布蘭森在平安降落後的記者會上表示，這是維珍銀河第四趟火箭動力太空飛行，「這真的很神奇，我感覺自己還在太空，歡迎見證新太空時代的拂曉。」

他說：「各位，我們去過太空！畢生夢想成真，著實令人興奮。」

布蘭森：「如果我們做得到，想像你們能達成的事。」

「我想，和大多數孩子一樣，我小時候曾夢過這樣的時刻；老實說，沒有什麼能讓你準備好從太空看地球的美景，我們有著如此美妙的地球；我剛看完，非常不真實。」

布蘭森說：「我曾是仰望星空的孩子，如今成為從太空船上看美麗地球的大人。」

他對著現場一群孩子說：「如果我們做得到，想像你們能達成的事。」

布蘭森在返回地面的記者會上展示他隨身攜帶一起上太空的物品，其中有張夜間秀主持人史蒂芬‧柯貝爾的照片。柯貝爾是當天活動的主持人。(Getty Images)

班德拉則說：「我開心到不行。」她也分享雙親見她成就達成後，相當滿意。

班德拉說：「他們從我小時候就聽著我說要上太空，我爸抱我抱超緊，墨鏡都晃動了，萬分感謝他們的支持。」

維珍這趟測試飛行需要各組員測試多項任務體驗，包括舒適度與顧客服務等。

布蘭森：「我很榮幸可以測試顧客體驗，……每個微小細節都事關重大。」

布蘭森說：「我很榮幸可以測試顧客體驗，起初，我想這是讓我列入任務執行名單的好藉口」，後來才體會到這有多重要，「每個微小細節都事關重大」。

布蘭森搶先另兩位富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)和SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)抵達太空邊際，對此，布蘭森說：「這真的不是一場競賽，我們慶幸所有事情都難以置信地順利進行，我祝福傑夫(貝佐斯)和他同行的人。」

SpaceX創辦人馬斯克(右)特地趕到發射場，恭賀布蘭森順利升空太空遊。(取自布蘭森推特)

秉持著支持商業太空旅行的精神，布蘭森表示，太空馬斯克「現身」表達支持。他說：「今天凌晨3時，我發現伊隆出現在我家廚房，為我們致上最佳祝福。我早就睡覺了，但他還沒睡，感謝他大老遠跑來祝福我們。」

布蘭森表示，貝佐斯也捎來「好意訊息」。