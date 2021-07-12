商業太空旅行里程碑 布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

達到特定高度，失去地球引力重心的布蘭森在「團結號」內漂浮起來。(取自維珍網站)

維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人布蘭森 (Richard Branson)11日搭乘旗下太空船「團結號」(VSS Unity)順利升空並平安降落，一圓兒時太空夢且讓維珍銀河的商業太空旅行邁進一步。維珍銀河在官網全程直播，該公司訂2022年推出太空觀光行程，超過600名富豪已支付至少25萬元卡位，包括SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)和新墨西哥州 前州長葛理申(Michelle Lujan Grisham)。

布蘭森與兩名飛行員及其他三名乘客於美東時間11日上午10時40分左右，從新墨西哥州搭乘母機「伊芙號」(VMS Eve)載運的「團結號」太空船升空，飛抵離地面約50哩處的太空交界，整趟航程歷時約90分鐘。

國家航空暨太空總署(NASA)、聯邦航空管理局(FAA)及國際太空機構認定，地表以上50哩處為地球與太空的交界；維珍銀河的乘客最高可飛到離地55哩處，獲得太空人 翅膀徽章。

這是維珍銀河第四趟試飛，卻是第一次滿載六人升空，模擬商業飛行的情況，標示維珍銀河在太空商業旅遊上的里程碑。

「團結號」太空船11日上午10時40分，運載飛機到特定高度後，即發動自身火箭引擎飛向太空。(路透) 「團結號」太空船11日上午10時40分，由運載飛機到特定高度後，即發動自身火箭引擎飛向太空。(路透)

4分鐘無重力漂浮 欣賞窗外地球景觀

「伊芙號」乘載「團結號」升空，並在5萬呎高空脫離；「團結號」隨後點燃火箭推升，於美東時間11日上午11時32分左右抵達太空邊際並關閉引擎，讓布蘭森等乘客解開安全帶，體驗在太空中的無重力感並欣賞窗外令人歎為觀止的地球景觀，體驗過程約4分鐘左右就必須回到座位，準備滑翔返回地球。

18日即將歡慶71歲生日的布蘭森在重返地球的記者會上說：「我不知道我會說出什麼話，因為我感覺自己還在太空中。」

他說：「這很神奇，經過17年辛苦的努力和多次挫敗，隨之而來的是許多令人雀躍之事，而今天絕對是最值得慶祝的高點。」

這趟太空任務受前一晚惡劣天氣影響延誤90分鐘才開始，所幸最後圓滿成功。

包括布蘭森(左前)在內的其他組員在10日在太空艙「團結號」內即將達到失去重力的飛行高度。(路透)

明年推行太空觀光 600富豪砸25萬卡位

維珍銀河計畫再試飛兩趟，商業服務訂2022年推出；該公司表示，已有逾600人登記出遊，每人要價至少25萬元。

布蘭森11日同時宣布維珍銀河與慈善募款平台Omaze合作，將從捐款者中抽選送出維珍銀河商業首航機票兩張，幸運的得主可攜伴一人同行。

這項活動即日起至8月31日止，募資款項將贊助非營利機構「人類太空」(Space for Humanity)，該機構致力讓太空旅行平民化，讓來自多元種族、經濟與學識背景的人都有機會前往太空。

布蘭森說：「我們在此讓所有人都能上太空，我們希望讓下個世代的夢想者成為太空人。」