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氣候議題合作？共和黨參議員海格提警告：勿對中放軟

編譯盧炯燊╱綜合10日電

田納西州共和黨籍聯邦參議員海格提(Bill Hagerty)猛烈抨擊進步派團體呼籲拜登政府軟化對中國立場，認為中國永遠不會以「理性」方式行事，這些團體只是「一廂情願」。

海格提10日在接受福斯新聞頻道訪問時表示，「我們在柯林頓時代己經看到這個畫面，我們允許中國加入世貿組織(WTO)，當時我們的想法是讓中國處於我們的市場經濟，讓他們有機會看看我們的作為，讓我們與中國和解。從另一角度看，最終令他們也會以更理性、更像市場的方式行事。」

「然而這樣的中國根本不存在，我們必須接受世界的真正面目，這樣的(中國)不是我們所希望的。」

對於這些進步團體為求與中國合作應對氣候變化，而在其他問題上緩和對中國的立場，海格提認為，中國在國際上的行動，說明了一個更大的圖景，就是會給全球帶來麻煩。

海堤格警告，中國對世界範圍內的經濟和軍事極具野心，特別是在北極、非洲和南海。

他說，「回想一下習主席2015年在玫瑰園站在歐巴馬旁邊說『我們對(南海)這些島嶼沒有軍事意圖』，但這些他們在南海建造出來的假島嶼，都是中國進入南海破壞珊瑚礁，傾倒數以百萬噸的混凝土，建造出來的軍事資產。然而美國的環境領域層面，對此沒有作出任何投訴。」

海格堤認為，這還只不過是中國要主導全球的總體計畫之一，作為一帶一路倡議的一部分，中國正大舉投資北極的礦產及能源。

中國還尋求與俄羅斯合作，在冰凍的北極地區建立新的海上航線，當中涉及數個在該地區沿岸擁有土地的主權國家。

海格堤批評中國以研究為幌子，對北極展開侵略，與它在非洲的動機相似。

他說，中國所做的就是確保天然資源、重要資源的安全，中國現在成為世界經濟的戰略咽喉點，因此它在北極地區的戰略必須如此，在非洲也如是如此。

海堤格總結說，「中國的戰略每時每刻都咄咄逼人，每一步都是掠奪性的。 」

中國 拜登 田納西州

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