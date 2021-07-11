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氣候議題合作？進步派致函拜登 籲勿與中交惡

編譯陳韻涵╱綜合10日電

40多個進步派團體8日聯名上書拜登總統，稱美中關係緊張可能傷害國際社會對於氣候議題的合作，並指中國向來是氣候危機的代罪羔羊。

進步派團體在信中呼籲終結美中關係的「顯性敵對策略」(dominant antagonistic approach)，雙方關係緊張將重挫國際合作，「助長國內種族主義的右派運動」。

連署團體超過40個，包括氣候組織「日出運動」(Sunrise Movement)、非營利機構「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)、反戰團體「粉色代碼」(Code Pink)，以及進步派組織「前進」(MoveOn)。

中國是全球最大的溫室氣體排放國，但人均排放量最多的是美國，中國第二。

在拜登政府尋求修復與全球其他主要經濟體在氣候議題合作之際，直接挑戰北京在逮捕維吾爾穆斯林等方面的人權危機議題。

信中寫道，「中國和美國不只要合作支持落實環境、人權、社會與管理標準，還要確保國家與社區可取得潔淨能源，這些資源需要用以緩和對氣候變遷的影響。」 

白宮氣候特使柯瑞(John Kerry)堅持，美國能與北京發展氣候政策合作，但仍持續在其他議題方面施壓北京。

柯瑞今年1月說：「顯然，我們與中國大不相同，這些議題部會與氣候相提並論。」

但柯瑞也不諱言表示，他4月接受「有線電視新聞網」(CNN)市民大會訪談時表示，中國在國際氣候努力上至關重要，「他們高度仰賴煤炭，我們希望他們改善這點，並要求中方不要贊助其他國家興建燃煤發電廠。」

國會進步派也呼籲拜登政府平衡抨擊中國侵害人權，以及對中國的冷戰式措辭。

政治新聞網站POLITICO報導，明尼蘇達州索馬利亞裔穆斯林聯邦眾議員歐瑪爾(Ilhan Omar)5月時批評中國對待維吾爾族的手段，稱美國必須「區分對中國政府人權記錄的合理批判和冷戰心態，即把中國當作美國國內問題的代罪羔羊且妖魔化亞裔美國人。」

中國 美國 拜登

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