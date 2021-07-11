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加州山林野火仍狂燒 「水沒落地就蒸發」

編譯洪毅╱綜合10日電
救火人員在普盧默斯國家森林區內撲滅「貝克沃斯複合山火」野火。(美聯社)
救火人員在普盧默斯國家森林區內撲滅「貝克沃斯複合山火」野火。(美聯社)

加州絕大部分地區現在籠罩在嚴重的乾旱及熱浪之下，一些地方氣溫直逼地表紀錄，導致野火蔓延，普盧默斯國家森林(Plumas National Forest)的野火更是一發不可收拾，火舌高達百呎、濃煙竄到數千呎高，加州電網營運商還發布全州性的節約用電警報(Flex Alert)。

太浩湖(Lake Tahoe)以北45哩、普盧默斯國家森林的「貝克沃斯複合山火」(Beckwourth Complex)已蔓延超過3萬8000英畝，一些地方的火勢高達100呎，大量煙霧形成高達數千呎的火積雲，甚至還伴隨閃電。

政府已出動超過1200名消防人員救災，但截至9日，只有約9%的地區火勢受控；負責火災訊息的官員麗莎‧考特斯(Lisa Cox)表示，消防人員通常會利用更涼爽、潮濕的夜間控制火勢，但是酷熱、乾燥的天氣晝夜不止，透過飛行器灑水灌救時，甚至能注意到許多水還沒落地就已蒸發。

加州森林救火直升機連日來在普盧默斯國家森林區內撲滅「貝克沃斯複合山火」野火。(美...
加州森林救火直升機連日來在普盧默斯國家森林區內撲滅「貝克沃斯複合山火」野火。(美聯社)

貝克沃斯複合山火目前沒有人員傷亡，也沒有建築物遭到祝融，不過2800人已被迫疏散，加州獨立電力系統營運商(California Independent System Operator，ISO)還發布全州性的下午4時至9時的節約用電警報，以免中斷供電或被迫分區限電。

ISO表示，發布節約用電警報的原因，包括高溫造成缺電的可能，以及俄勒岡州南部的野火正在威脅輸送到加州的電網。

由於嚴重熱浪，三位數溫度現在在加州現在並非罕見，9日在死亡谷國家公園(Death Valley National Park)測得華氏130度高溫(攝氏54度)，直逼當地1913年7月134度(攝氏57度)的紀錄，後者是地表上可靠溫度測量讀數的最高紀錄之一；加州熱浪預測要到12日才會有所緩解。

加州現在不但高溫，而且嚴重乾旱，發布的乾旱警報適用全州58個郡中的50個郡；事實上，貝克沃斯複合山火就是因為由兩道閃電所引發，在高溫、乾旱等因素同時發生的情況下，讓火勢一發不可收拾。

除貝克沃斯複合山火外，斯邱郡(Siskiyou County)等地的加州野火已燒毀十幾棟建築物，雖然當地91%的火勢已經受控，但是俄勒岡州南部的野火因強風而難以受控；在加州聖地牙哥郡、亞利桑納州亞瓦派郡(Yavapai County)、愛達荷州中北部等地，都發生數起野火，內華達州則是發布節約用電警報。

加州 山火 高溫

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