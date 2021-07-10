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維州夏洛茲維爾 種族衝突4年後 李將軍雕像終拆除

維州夏洛茲維爾 暴力事件4年後 李將軍雕像終拆除

編譯盧炯燊／綜合10日電
維吉尼亞州夏洛茲維爾市的南軍領袖李將軍銅像10日被拆除後，由平板拖車暫時運送到其他地點存放。(美聯社)
維吉尼亞州夏洛茲維爾市的南軍領袖李將軍銅像10日被拆除後，由平板拖車暫時運送到其他地點存放。(美聯社)

維吉尼亞州夏洛茲維爾市(Charlottesville)10日終於順利拆除南北戰爭時期的南軍領袖李將軍(Gen. Robert E. Lee )的雕像；這座代表白人至上主義的雕像一直具有爭議，2017年8月計畫拆除時演變成暴力衝突事件，造成一死數十人傷，衝突也蔓延到多個城市。

市府工作人員10日凌晨開始在Market Street Park展開拆除工作，周圍有近百市民圍觀，現場也有警察戒備以防萬一，附近街道有圍欄及重型卡車封鎖，阻止車輛通行；當李將軍雕像從基座吊起時，群眾響起歡呼聲。

雕像拆除後，市長沃克( Nikuyah Walker)發表講話，指拆除雕像有助消減該市，甚至美國為了經濟利益而摧毀黑人的罪行。

雖然現場也有少數反對拆除雕像的人，甚至有人質問講話後的沃克，但沒有有組織的抗議者。

南北戰爭時期，李將軍是支持奴隸制的南方邦聯軍隊的領袖，被視為白人至上的象徵，其雕像一直受到爭議；2017年8月13日，夏洛茲維爾宣布計畫拆除時，一個名為「團結右翼」(Unite the Right)的組織發起遊行抗議，包括新納粹主義及3K黨成員的數名個白人也參加；活動中有一名白人駕車衝進反示威人群，造成一死數十人傷。

包括西雅圖等多個城市也發生兩派衝突，十多人受傷。時任總統川普沒有譴責白人至上者，而是說雙方都有責任，結果惹起更多民眾不滿。

之後經過多年爭論及訴訟後，市府終於宣布這個延遲了四年的拆除工作。

另一名南軍將領「石牆」傑克森(Thomas "Stonewall" Jackson)的雕像，也同一時間從附近法院廣場公園(Court Square Park)拆除。

兩個雕像會存放在一個安全的地方，直到市議會做出如何處理的決定。

一個名為Take' Em Down Cville的社區組織，稱讚市府的拆除行動，認為這些雕像若繼續矗立在市中心公共場所，就表明社區仍然容許白人至上主義。

拖延近四年後，維吉尼亞州夏洛茲維爾市10日終於順利拆除南北戰爭時期的南軍領袖李將...
拖延近四年後，維吉尼亞州夏洛茲維爾市10日終於順利拆除南北戰爭時期的南軍領袖李將軍的銅像。(美聯社)

白人至上 維吉尼亞州 遊行

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