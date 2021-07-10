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打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

打完疫苗返校 不用戴口罩…CDC頒新指南 促學校秋季全開

記者顏伶如／綜合報導
CDC更新學校防疫指南，旨在推動全美學校在今年秋季完全重開；圖為加州蒙特利公園市的暑期學校。(Getty Images)
CDC更新學校防疫指南，旨在推動全美學校在今年秋季完全重開；圖為加州蒙特利公園市的暑期學校。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)9日頒布校園防疫新指南，敦促學校今年秋天完全開放學生到校上課，稱已接種新冠疫苗的師生返校後，在學校建築內可以不必戴口罩，但尚未打疫苗的學生則仍須戴口罩；不過，加州9日宣布今秋開學仍要求學生室內戴口罩，紐約市則說正在研究這項新指南。

如何辨別是否接種 CDC沒提

目前12歲以上青少年已可在美國接種新冠疫苗，但CDC並未建議學校強制規定老師或學生必須施打疫苗；至於老師與學校如何辨別哪些學生已經打了疫苗，家長如何確知子女的老師打過疫苗，新指南中並沒有觸及。

疾管中心疫情指南研擬小組召集人艾潤‧沙伯夏茨(Erin Sauber-Schatz)發表聲明表示：「我們現在處於疫情的新基點，對此我們都感到非常振奮。」

CDC新指南包括：

＊下課休息時間(recess)以及絕大多數戶外環境，都不必戴口罩；但還沒打疫苗者若長時間置身擁擠環境下，例如在場邊看台觀看足球比賽，就應該戴口罩。

＊通風與洗手仍然非常重要；學生與教職人員若身體不舒適，就應留在家裡。

＊病毒檢測對於預防傳染仍然重要，但已經完成接種(fully vaccinated)的民眾不需要接受病毒篩檢。

＊將學生分成小組或人數較少的群體，依然是避免病毒傳播的良好之道；但CDC不建議把已打疫苗及未打疫苗的學生直接分開，學校不應該為以學業表現、種族或任何標準的手段給學生「貼標籤」。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)公共衛生教授伊莉莎白‧史都華特(Elizabeth Stuart)指出，疾病防治中心的新指南將改變校園環境，「從社交角度來看，可能變成相當尷尬的互動，有些孩子戴著口罩，其他孩子卻沒戴。到底要如何追蹤呢？不應該叫老師們去追蹤哪些孩子應該戴口罩。」

CDC指出，學校應持續讓學生在教室保持三呎社交距離，但這項規定不應該成為學生重返教室上課的絆腳石；CDC也說，已經完成接種的學生與教職員間不需要保持社交距離。

沙伯夏茨指出，要落實所有規定將是頗為困難的事，因此疾管中心建議學校以「最合理」(make the most sense)的角度做決策。

打疫苗資格不一 中學棘手

美聯社報導，從符合疫苗施打年齡資格的角度來看，中學校園將面臨的最棘手問題是，某些屆滿12歲的中學生已可打疫苗，但其他學生則仍不符合資格；如果分辨學生是否打疫苗成為校方的沉重負擔，學校主管可能選擇一律規定所有學生繼續戴口罩。

沙伯夏茨說，新指南為地方層級保留了彈性空間；紐約市衛生局發言人蒙塔格(Jill Montag)9日表示，正在研究CDC新指南；加州衛生及公共服務廳在新聞稿中指出，新學期校園室內須戴口罩的要求，「將確保所有學生都受到同樣對待」。

美聯社報導，幾個全美規模最大的學區，今秋都將要求所有學生繼續戴口罩；底特律公立學區便規定，所有學生新學期都要繼續戴口罩，除非教室裡所有人都完成接種；費城也規定所有公立學校學生及教職人員在建築物內繼續戴口罩，就連已經打了疫苗也一樣。

CDC推出新版學校防疫指南，放開已完全接種新冠疫苗的老師和學生，在教室等學校的室...
CDC推出新版學校防疫指南，放開已完全接種新冠疫苗的老師和學生，在教室等學校的室內場所可以不戴口罩；圖為康州一名13歲中學生在接種疫苗。(Getty Images)
CDC更新防疫指南後，全美學校有望在新學年完全重開；圖為在長島納蘇郡的一間小學，...
CDC更新防疫指南後，全美學校有望在新學年完全重開；圖為在長島納蘇郡的一間小學，暑假前的最後一天上學日，家長和學生在放學時分向老師揮手告別，相約秋季返校。(記者曹健╱攝影)

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