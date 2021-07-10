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逾半人口未接種 密蘇里州連3日逾千人確診

編譯林梅婕／綜合9日電
逾半人口未接種新冠疫苗的密蘇里州，成為疫情新爆點， 連續三天超過千人確診。(美聯社)
逾半人口未接種新冠疫苗的密蘇里州，成為疫情新爆點， 連續三天超過千人確診。(美聯社)

密蘇里州新冠肺炎疫情惡化，儘管新冠疫苗釋出許久，接種疫苗的人口卻還是不到一半；而該州過去確診量也不斷攀升，已經連續三天單日超過1000人染疫；甚至一對當地夫婦還聲稱接種疫苗並非優先考量，卻在上個月雙雙染疫，在鬼門關前走了一回。

根據紐約時報的統計，密蘇里州人均染疫人數排名全國第二，僅次於阿肯色州；該州分歧的狀況相當嚴重，隨著其他州相繼擺脫疫情，似乎呈現兩個世界。

截至9日，約翰霍普金斯大學的數據顯示，該州一共累積63萬6937人確診；據當地媒體KMBC 9 News的報導，已經連續第三天確診量都超過1000人。

密蘇里州官方的統計指出，目前僅45.1%的人口接種至少一劑疫苗，只有39.6%完全接種。

當地醫護人員也因為確診人數飆升而筋疲力竭，加上Delta變種病毒株的快速傳播，使得未接種疫苗的民眾染疫風險增加。

有線電視新聞網(CNN)最近採訪一對住在春田市、剛染疫康復的夫婦麥可(Louie Michael)和派蒂·邦奇(Pattie Bunch)，他們表示兩人都不是反疫苗者，只是不認為接種疫苗是優先考量。

邦奇受訪時語氣沙啞，她表示自己的聲音原本不是這樣的，而她還在康復中；談到自己送醫治療的過程，她說：「你真的什麼都沒辦法控制。」

密蘇里州春田市(Springfield)一名消防隊長彭寧頓(Dave Pennington)形容：「緊急醫療系統(EMS)資源逐漸耗盡，醫院不堪負荷，我們的社區正深陷危機。」

如同其他由共和黨領導的州，密蘇里州對拜登政府的疫苗接種政策也有諸多批評，該州州長帕森(Mike Parson)更是堅決反對白宮先前提出「挨家挨戶打疫苗」(door-to-door vaccination)的策略，還辯稱「醫療系統維持穩定」。

帕森在推特上寫道：「我已向我們的衛生部官員要求，他們必須讓聯邦政府清楚的明白，任何聯邦派來的人員要來這裡挨家挨戶逼民眾打疫苗，是無效而且不受歡迎的。」

密蘇里州一對夫婦，遲遲未接種新冠疫苗，結果雙雙染疫。(臉書圖片)
密蘇里州一對夫婦，遲遲未接種新冠疫苗，結果雙雙染疫。(臉書圖片)

疫苗 密蘇里州 疫情

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