疫苗覆蓋率僅53% 內華達州近2周陽性率飆8.2%

內華達州上月染疫率增加逾一倍；圖為拉斯維加斯民眾日前在排隊接種新冠疫苗。(美聯社)

根據聯邦衛生部(HHS)最新公布資料顯示，內華達州 近兩周的新冠肺炎篩檢陽性率，飆增8.2%；這是該州自今年2月底疫情 開始降溫以來，陽性率首次超過8%；在確診率飆高的同時，內華達州的疫苗 接種率正在放緩。

自從疫苗普及以後，內華達州的疫情表現與全國類似，都在穩定下降，並在6月9日迎來此波疫情爆發以來最低確診率，只有3.3%，當時的兩周平均新增確診也只有132例，之後疫情發展出現反轉；截至8日為止，內華達州新冠肺炎的兩周日平均確診數已升至369例。短短一個月內，疫情回溫至相當於2月下旬前的375例。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，確診率的升高與疫苗接種速度的放緩有直接關係；根據CDC統計，內州的疫苗覆蓋率僅有53%，低於全國平均值甚多。特別是在內華達州的鄉村地區，所有12歲以上人口中，更只有40%至少接種第一劑疫苗。

自6月1日開始，內華達州已解除所有防疫禁令，且州政府表示目前沒有「重啟禁令」的計畫，人潮流動與人員群聚讓疫情在未接種的民眾之間開始增溫。

內華達州接種率最低的斯托里郡(Storey County)和艾爾科郡(Elko County)，陽性率分別達到18%與17%；此外，根據各地醫院收治病患的比例來看，新增被送醫救治的確診者，絕大多數是沒有打疫苗的人，且主要都是感染Delta變種病毒。