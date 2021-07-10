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民調：52%民眾認武漢實驗室外洩病毒 去年3月僅29%

編譯盧炯燊／綜合9日電
Politico和哈佛大學聯合進行的民調顯示，52%的美國民眾相信病毒從中國武漢實驗室洩出。(美聯社)
Politico和哈佛大學聯合進行的民調顯示，52%的美國民眾相信病毒從中國武漢實驗室洩出。(美聯社)

網路政治媒體POLITICO與哈佛大學聯合公布的最新民調顯示，過半數美國人相信新冠病毒疫情是從中國武漢病毒實驗室外洩引致的，這個數字較去年同類民調出現了巨大變化，反映了民眾愈來愈接受政界人物的有關說法。

最新的民調結果是，52%受訪者認為病毒來自中國實驗室，其中59%共和黨人及52%民主黨人有此看法，只有28%相信病毒是來自受感染的動物；而去年3月丕優研究中心(Pew Research Center)的同類調查，只有29%美國人認為病毒是中國實驗室製造，並且是意外或有意外洩。

一直以來，有關病毒是從武漢實驗室外洩的理論，主要是某些政治右翼人物的說法，大多數科學家均認為是人類接觸受感染動物而傳播；但最新民調顯示，經過一年多後，民眾的認知完全反轉過來。

負責設計問卷的是哈佛大學陳曾熙公共衛生學院，學院的衛生政策及政治分析教授布蘭登(Robert Blendon)解讀民調結果時指出，實驗室外洩病毒最初是前總統川普的說法，只在右翼保守派中流傳，因此理論上，共和黨人與民主黨人回饋的結果應該會有很大不同；然而從今次結果發現，兩黨現在都持有相同的看法。

但布蘭登指出，由於拜登政府要求情報部門調查病毒起源，影響了民主黨人對有關問題的態度，更容易接受病毒從武漢實驗室外洩的說法；而拜登的做法也給了國會民主黨人壓力，暗示他有足夠的證據才要求情報機關展開調查及提交報告。

不過，白宮首席醫療官、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)及其他科學家則認為，可能永遠找不到答案。

POLITICO-哈佛的民調也發現，公眾對調查新冠病毒的起源很感興趣，近三分之二的民主黨人和共和黨人圴認為這個問題「非常」重要。

布蘭登對此也感到驚訝，因為公眾一般對這類科學調查並不感興趣。

民調 民主黨 武漢病毒實驗室

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