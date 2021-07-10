民調：52%民眾認武漢實驗室外洩病毒 去年3月僅29%

Politico和哈佛大學聯合進行的民調顯示，52%的美國民眾相信病毒從中國武漢實驗室洩出。(美聯社)

網路政治媒體POLITICO與哈佛大學聯合公布的最新民調 顯示，過半數美國人相信新冠病毒疫情是從中國武漢病毒實驗室 外洩引致的，這個數字較去年同類民調出現了巨大變化，反映了民眾愈來愈接受政界人物的有關說法。

最新的民調結果是，52%受訪者認為病毒來自中國實驗室，其中59%共和黨人及52%民主黨 人有此看法，只有28%相信病毒是來自受感染的動物；而去年3月丕優研究中心(Pew Research Center)的同類調查，只有29%美國人認為病毒是中國實驗室製造，並且是意外或有意外洩。

一直以來，有關病毒是從武漢實驗室外洩的理論，主要是某些政治右翼人物的說法，大多數科學家均認為是人類接觸受感染動物而傳播；但最新民調顯示，經過一年多後，民眾的認知完全反轉過來。

負責設計問卷的是哈佛大學陳曾熙公共衛生學院，學院的衛生政策及政治分析教授布蘭登(Robert Blendon)解讀民調結果時指出，實驗室外洩病毒最初是前總統川普的說法，只在右翼保守派中流傳，因此理論上，共和黨人與民主黨人回饋的結果應該會有很大不同；然而從今次結果發現，兩黨現在都持有相同的看法。

但布蘭登指出，由於拜登政府要求情報部門調查病毒起源，影響了民主黨人對有關問題的態度，更容易接受病毒從武漢實驗室外洩的說法；而拜登的做法也給了國會民主黨人壓力，暗示他有足夠的證據才要求情報機關展開調查及提交報告。

不過，白宮首席醫療官、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)及其他科學家則認為，可能永遠找不到答案。

POLITICO-哈佛的民調也發現，公眾對調查新冠病毒的起源很感興趣，近三分之二的民主黨人和共和黨人圴認為這個問題「非常」重要。

布蘭登對此也感到驚訝，因為公眾一般對這類科學調查並不感興趣。