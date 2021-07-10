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打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

CDC、FDA聯合聲明：完成接種者 目前不需打補強針

編譯陳韻涵郭宣含╱綜合9日電
CDC和FDA發布聯合聲明，稱已完全接種新冠疫苗的民眾，目前不需打補強針。(美聯社)
CDC和FDA發布聯合聲明，稱已完全接種新冠疫苗的民眾，目前不需打補強針。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)8日發布聯合聲明，稱完成新冠病毒疫苗接種者目前不需要打補強針，凸顯出公衛當局與疫苗製造藥廠對補強針的看法不一；輝瑞(Pfizer)8日稱完成兩劑疫苗接種者，一年內需打第三劑，公衛官員則說，補強針的接種時間由科學研究決定。

FDA和CDC表示，接種完畢者對變種病毒具有防護力，若科學家宣布有必要打補強針，衛生主管單位已做好準備，惟未呼籲尚未接種疫苗的12歲以上民眾盡快打疫苗，僅說明「未接種者仍有染疫風險，大多數住院和病歿病例都沒打疫苗」。

新冠肺炎肆虐一年半以來，全球至少401萬人病歿，美國新冠病歿人數居全球之冠，逾60萬人染疫身亡，其次為印度和巴西。

輝瑞8日表示，正尋求美國授權第三劑疫苗，建議完成兩劑疫苗接種者在半年到12個月內追加另一劑，可提高抗體濃度約五到十倍；此外，輝瑞將在8月時檢測針對Delta變種毒株的補強針。

研究顯示，採mRNA技術製作的輝瑞與莫德納兩劑式疫苗可提供強大保護力，對抗具高傳播力的Delta變種病毒；單劑接種的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗數據顯示，同樣具備對抗變種毒株的效力，惟研究對象人數相對較少。

CDC上周表示，Delta變種病毒已成為美國主要毒株，其傳播力高，且與更多年輕人重症有關。

當局表示，「FDA、CDC、國家衛生研究院(NIH)持續以科學為本，並以嚴謹過程研究補強針是否與何時有必要施打。」

CDC 9日數據顯示，全美55.3%人口已接種至少一劑疫苗，47.8%總人口已接種完畢。

專家對於補強針的看法分歧，有人認為秋季就有需要補強針，但也有人認為可能要幾年後再打。

賓州大學醫學院免疫學者威瑞(E. John Wherry)說：「我現階段認為，許多疫苗被列入庫存，但考量群體免疫力式微，藥廠則建議持續追蹤受試患者，但這方面的數據尚未公開。」

紐約威爾康乃爾醫學中心(Weill Cornell Medical Center)微生物學與免疫學教授摩爾(John P. Moore)說：「沒有人說，我們永遠不需要補強針，但告訴大眾現在要打補強針，會讓大眾形成疫苗效能不足而需急切追加的印象；現在還不是時候，這要由聯邦當局決定。」

疫苗 CDC 輝瑞

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