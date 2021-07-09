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搭機拒戴口罩罰1萬 FAA鐵面執行零容忍

記者胡玉立／綜合報導

美國聯邦航空管理局 (FAA)表示，一名旅客在2月份搭乘飛機時，因拒絕戴口罩被罰款1萬500元。

FAA持續對不守規矩乘客執行「零容忍政策」；據FAA發布新聞稿顯示，該乘客在2月27日乘坐忠實航空(Allegiant Air)航班自猶他州普若佛市(Provo)飛往亞利桑納州梅薩(Mesa)時，拒絕將口罩正確戴在口鼻上，「空服員七度指示他正確戴口罩，但他每次都在空服人員走開後，將口罩從鼻子上移下。」

新聞稿寫道，「當他被告知需要合作並提供資料以填寫乘客騷擾報告時，他與空服員爭吵、拒絕提供身分證明，還說他會繼續拉下他的口罩，說口罩只要罩在嘴上即可。」

FAA表示，該航班降落後，這名乘客在該空服員準備打開機艙門時，走到她身邊觸摸了她，指她「對口罩政策過於強硬」；新聞稿還提到，這名乘客的行為導致該空服員哭泣。

FAA對不守規矩乘客行為採取零容忍政策，這名乘客是其中一位受罰者，總計已對九名乘客處以罰款；其中包括乘客拒絕戴口罩、飲用帶上飛機的酒類、襲擊乘客或機組人員等。

九名乘客的罰款金額分別為7500元到2萬1500元不等，罰款總款為11萬9000元。

FAA指出，自元旦以來，已收到3271件有關乘客行為不守規矩的報告，其中光是有關乘客不遵守聯邦戴口罩規定的案件就有2475件；比例高達四分之三。

FAA對所有不守規矩乘客提出的罰款要求，總計超過68萬2000元。

口罩 美國 亞利桑納州

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