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耶魯研究: 疫苗接種 救了近28萬人性命

編譯陳韻涵／綜合8日電
研究指去年12月12日美國開打新冠病毒疫苗以來，已拯救了多達27萬9000人的性命，並讓125萬人無須住院。圖為一少年在接種疫苗後秀出貼紙。(Getty Images)
研究指去年12月12日美國開打新冠病毒疫苗以來，已拯救了多達27萬9000人的性命，並讓125萬人無須住院。圖為一少年在接種疫苗後秀出貼紙。(Getty Images)

耶魯大學公共衛生與福祉基金(Yale School of Public Health and the Commonwealth Fund)最新公布的研究指出，去年12月12日美國開打新冠病毒疫苗到今年7月1日期間，拯救了多達27萬9000人的性命，並讓125萬人無須住院。

耶魯7日公布的這項研究報告指出，疫苗限縮了早期病毒變異的影響，例如率先在英國發現的alpha變種病毒未能引發另一波春季疫情，當時每天約有4500人病歿。

然而，數以百萬計美國人依然尚未接種疫苗，可能為更新、傳染力更強的Delta等變種病毒鋪路，引起另一波新增確診與病歿增加的情況。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至7日，全美人口已有55.1%至少接種一劑疫苗，另有47.6%的人完成疫苗接種。

疫苗接種率的地區差異很大，考量Delta變種病毒的高傳染力，可能在接種率低的地方引發另一波新增確診、住院與病歿高峰。

疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)8日表示，美國正呈現「兩個事實」：高度免疫地區正恢復常態，其他地方住院人數則向上攀升；幾周前，Delta變種病毒僅占全國新增病例四分之一，現已逾五成以上；某些地方如中西部部分地區則占80%。

佛蒙特州的疫苗接種率為全美最高，86%成人至少接種一劑疫苗，76.4%居民完成接種。

密西西比州的疫苗接種率在全美殿後，46.3%居民至少接種一劑疫苗，38.4%的人完成接種。

賓州約76%成人至少接種一劑疫苗，60.8%居民完成接種，賓州衛生廳7日通報新增186個確診病例，讓賓州總確診數來到121萬3321例。

全每新冠病歿人數7日為60萬6000例，賓州病歿人數為2萬7718例，包括7日新增的十例。

賓州目前有292人染疫住院，住院情況隨著疫苗廣泛施打而降低，去年12月的住院高峰值為6300人。

疫苗 賓州 變種病毒

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