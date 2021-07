耶魯研究: 疫苗接種 救了近28萬人性命

研究指去年12月12日美國開打新冠病毒疫苗以來,已拯救了多達27萬9000人的性命,並讓125萬人無須住院。圖為一少年在接種疫苗後秀出貼紙。(Getty Images)

耶魯大學公共衛生與福祉基金(Yale School of Public Health and the Commonwealth Fund)最新公布的研究指出,去年12月12日美國開打新冠病毒疫苗 到今年7月1日期間,拯救了多達27萬9000人的性命,並讓125萬人無須住院。

耶魯7日公布的這項研究報告指出,疫苗限縮了早期病毒變異的影響,例如率先在英國發現的alpha變種病毒 未能引發另一波春季疫情,當時每天約有4500人病歿。

然而,數以百萬計美國人依然尚未接種疫苗,可能為更新、傳染力更強的Delta等變種病毒鋪路,引起另一波新增確診與病歿增加的情況。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示,截至7日,全美人口已有55.1%至少接種一劑疫苗,另有47.6%的人完成疫苗接種。

疫苗接種率的地區差異很大,考量Delta變種病毒的高傳染力,可能在接種率低的地方引發另一波新增確診、住院與病歿高峰。

疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)8日表示,美國正呈現「兩個事實」:高度免疫地區正恢復常態,其他地方住院人數則向上攀升;幾周前,Delta變種病毒僅占全國新增病例四分之一,現已逾五成以上;某些地方如中西部部分地區則占80%。

佛蒙特州的疫苗接種率為全美最高,86%成人至少接種一劑疫苗,76.4%居民完成接種。

密西西比州的疫苗接種率在全美殿後,46.3%居民至少接種一劑疫苗,38.4%的人完成接種。

賓州 約76%成人至少接種一劑疫苗,60.8%居民完成接種,賓州衛生廳7日通報新增186個確診病例,讓賓州總確診數來到121萬3321例。

全每新冠病歿人數7日為60萬6000例,賓州病歿人數為2萬7718例,包括7日新增的十例。

賓州目前有292人染疫住院,住院情況隨著疫苗廣泛施打而降低,去年12月的住院高峰值為6300人。