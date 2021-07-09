我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

只打一劑疫苗擋不了Delta 輝瑞促施打「加強針」

記者胡玉立／綜合報導
輝瑞公司擬向食品藥物管理局(FDA)申請緊急授權，施打第三劑COVID-19疫苗。該公司表示，若能在12個月內接種第三劑加強針，將有助於抵禦變種新冠病毒。(美聯社)
輝瑞公司擬向食品藥物管理局(FDA)申請緊急授權，施打第三劑COVID-19疫苗。該公司表示，若能在12個月內接種第三劑加強針，將有助於抵禦變種新冠病毒。(美聯社)

輝瑞公司(Pfizer)將在8月向美國食品藥物管理局(FDA)申請緊急授權，同意施打第三劑COVID-19疫苗；該公司8日表示，若能在12個月內施打第三劑加強針，可顯著提高免疫力，可能有助抵禦新近令人擔憂的變種新冠病毒。

輝瑞首席科學醫學專家道斯頓(Mikael Dolsten)表示，該公司加強劑研究初期數據顯示，與早幾個月施打的第二劑相比，在接種第三劑後，抗體水平躍升五到十倍。

此外，法國巴斯德研究所(Pasteur Institute)在「自然」(Nature)期刊發表新證據指出，「全面接種疫苗至關重要」。

實驗室測試發現，數十人接種第一劑輝瑞或阿斯利康(AstraZeneca)疫苗，血液「幾乎無法抑制」Delta變種；但接受第二劑疫苗數周後，幾乎所有人的免疫力都增強到可以中和Delta變種病毒

在全球迅速傳播的Delta變種病毒具高度傳染性，是美國當前大多數染疫主因；多個國家研究均顯示，輝瑞疫苗及其他廣泛使用的新冠疫苗可強力對抗此變種病毒；但抗體會隨時間自然減弱，許多研究均在確定是否及何時需施打加強劑。

道斯頓指出，來自英國和以色列數據顯示，「輝瑞疫苗妥善中和了delta變種病毒」；但若抗體降得太低，Delta病毒最終可能會在免疫系統恢復前，引起輕度感染。因此，對抗Delta變體病毒，至關重要。

范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)教授薛福納(William Schaffner)警告說，FDA授權只是第一步，不代表國人就會得到第三劑加強針；公衛當局須決定是否真的需要打加強針，尤其是還有數百萬人完全沒有疫苗保護。

法國研究人員還測試了未接種疫苗的染疫倖存者，發現他們的抗體對抗變種病毒效力低了四倍；但一旦接種單劑疫苗，卻可顯著提高抗體水平，提供抵禦Delta變體和其他兩種變體的交叉保護。

此實驗結果支持公共衛生當局的建議：染疫倖存者也應接種疫苗，不要單靠自身免疫力。

另外，英國研究人員發現，接種兩劑輝瑞疫苗後，因Delta變種住院的有效保護率達96%，對有症狀感染的有效保護率達88%。加拿大研究人員也持相同看法。但以色列一項報告則認為，對Delta變種輕度感染的保護率可能下降至64%。

疫苗 輝瑞 變種病毒

上一則

搭機拒戴口罩罰1萬 FAA鐵面執行零容忍

下一則

耶魯研究: 疫苗接種 救了近28萬人性命

延伸閱讀

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

對付Delta變種的希望？輝瑞BNT第3劑、更新款雙管齊下

對付Delta變種的希望？輝瑞BNT第3劑、更新款雙管齊下
能不戴口罩？美國新冠變種病例 逾半出現在加州

能不戴口罩？美國新冠變種病例 逾半出現在加州
Delta肆虐使經濟前景堪虞 道瓊指數早盤大跌約400點

Delta肆虐使經濟前景堪虞 道瓊指數早盤大跌約400點

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神