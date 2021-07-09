只打一劑疫苗擋不了Delta 輝瑞促施打「加強針」

輝瑞公司擬向食品藥物管理局(FDA)申請緊急授權，施打第三劑COVID-19疫苗。該公司表示，若能在12個月內接種第三劑加強針，將有助於抵禦變種新冠病毒。(美聯社)

輝瑞 公司(Pfizer)將在8月向美國食品藥物管理局(FDA)申請緊急授權，同意施打第三劑COVID-19疫苗 ；該公司8日表示，若能在12個月內施打第三劑加強針，可顯著提高免疫力，可能有助抵禦新近令人擔憂的變種新冠病毒。

輝瑞首席科學醫學專家道斯頓(Mikael Dolsten)表示，該公司加強劑研究初期數據顯示，與早幾個月施打的第二劑相比，在接種第三劑後，抗體水平躍升五到十倍。

此外，法國巴斯德研究所(Pasteur Institute)在「自然」(Nature)期刊發表新證據指出，「全面接種疫苗至關重要」。

實驗室測試發現，數十人接種第一劑輝瑞或阿斯利康(AstraZeneca)疫苗，血液「幾乎無法抑制」Delta變種；但接受第二劑疫苗數周後，幾乎所有人的免疫力都增強到可以中和Delta變種病毒 。

在全球迅速傳播的Delta變種病毒具高度傳染性，是美國當前大多數染疫主因；多個國家研究均顯示，輝瑞疫苗及其他廣泛使用的新冠疫苗可強力對抗此變種病毒；但抗體會隨時間自然減弱，許多研究均在確定是否及何時需施打加強劑。

道斯頓指出，來自英國和以色列數據顯示，「輝瑞疫苗妥善中和了delta變種病毒」；但若抗體降得太低，Delta病毒最終可能會在免疫系統恢復前，引起輕度感染。因此，對抗Delta變體病毒，至關重要。

范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical Center)教授薛福納(William Schaffner)警告說，FDA授權只是第一步，不代表國人就會得到第三劑加強針；公衛當局須決定是否真的需要打加強針，尤其是還有數百萬人完全沒有疫苗保護。

法國研究人員還測試了未接種疫苗的染疫倖存者，發現他們的抗體對抗變種病毒效力低了四倍；但一旦接種單劑疫苗，卻可顯著提高抗體水平，提供抵禦Delta變體和其他兩種變體的交叉保護。

此實驗結果支持公共衛生當局的建議：染疫倖存者也應接種疫苗，不要單靠自身免疫力。

另外，英國研究人員發現，接種兩劑輝瑞疫苗後，因Delta變種住院的有效保護率達96%，對有症狀感染的有效保護率達88%。加拿大研究人員也持相同看法。但以色列一項報告則認為，對Delta變種輕度感染的保護率可能下降至64%。