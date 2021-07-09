分析示警：30地區接種率低 恐危及全美

喬治城大學分析指30處疫苗低接種率地區，恐令全美陷入危險。圖為一男子騎摩托車路過一接種地點。(Getty Images)

華府喬治城大學(Georgetown University)最新分析指出，全美共有30個新冠疫苗 接種率偏低、但人口數量頗為可觀的地區，絕大多數位於美國 南部，確診案例恐將增加，甚至可能衍生致命威力更強的變種病毒；未打疫苗民眾集結最嚴重的五個地區，都在美國東南部，另外還有少數地區位於中西部。

五個地區最嚴重 橫跨八個州

分析報告指出，從地理位置來看，未打疫苗民眾集結最嚴重的五個地區橫跨八州，從喬治亞州東部開始，向西延伸到德州，向北則抵達密蘇里州南部，其中也涵蓋了阿拉巴馬、阿肯色、路易斯安納、奧克拉荷馬與田納西等州的部分區域。

有線電視新聞網(CNN)報導，雖然疫苗低接種區多半是規模較小的郡，卻也不乏類似阿拉巴馬州蒙哥馬利(Montgomery)、路易斯安納州薛瑞維波爾特(Shreveport)、德州阿馬里洛(Amarillo)等主要都會區。

從疫情 追蹤統計來看，這幾州目前確診案例普遍增加。

根據統計，全美約有三分之一人口迄今尚未接種任何新冠疫苗；從喬治城大學研究來看，未施打疫苗民眾並非平均分布於全美各地。

研究人員根據美國疾病防治中心(CDC)及各州衛生廳數據，列出30個接種率最低的地區，其中未打疫苗民眾集結最嚴重的五個地區，加起來總人口達1500萬人，已經完成接種(fully vaccinated)的民眾只有27.9%，遠低於全國平均數字的47.6%。

疫情脆弱 風險高於2020年12月

主持美國新冠疫苗接種追蹤研究計畫的喬治城大學生物學副教授班沙爾(Shweta Bansal)指出，美國部分地區目前面對疫情的脆弱程度，不亞於2020年12月時的狀況，甚至比當時的風險還高。

公共衛生專家指出，疫苗接種率低的地區將讓整個美國，或者全世界，都可以回到2020年疫情最嚴重時期的狀況，因為這些病毒正在迅速傳播的地區，正是變種病毒滋生的溫床，某些變種病毒可能突破疫苗為人體帶來的抵抗力。

喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學院教授、CNN醫學評論員雷尼爾(Jonathan Reiner)指出：「在我們希望永久消滅病毒的努力過程中，有著高比例民眾未打疫苗的地區，將形成阻礙。」