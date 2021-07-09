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白宮驚！Delta蔓延超乎預期 秋天恐恢復室內口罩令

編譯郭宣含／綜合8日電
白宮 8日承認Delta變種病毒傳播範圍超過聯邦政府預期；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。圖為紐約街頭人流如織。(Getty Images)
白宮 8日承認Delta變種病毒傳播範圍超過聯邦政府預期；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。圖為紐約街頭人流如織。(Getty Images)

Delta變種病毒傳播力高，截至3日已有逾半新增確診者因Delta病毒株而染疫，傳播範圍超過聯邦政府預期；白宮官員8日表示，目前多數染疫住院和病歿者尚未接種疫苗，接種率低的地區也開始爆發疫情；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。

聯邦疾病防治中心(CDC)6日晚間公布數據顯示，在6月20日至7月3日間，新增確診中逾半因Delta變種病毒所致；拜登政府公衛官員指出，實際佔比恐更高，因為各州與私人實驗室得耗費數周，才能向CDC回報結果。

一名公衛官員表示：「現在到處都是Delta變種病毒。風險主要在於未接種疫苗族群，我們開始看到更多人染疫不適且需要醫療照護。」

高達三分之二確診者染變種病毒

過去兩周，阿肯色、愛阿華和內華達州的新冠住院人數增加逾40%；根據斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)的的疫情統計網Outbreak.info，過去兩周Delta變種病毒在全國新增染疫者的佔比已高達三分之二。

由於缺乏Delta變種病毒即時數據，地方公衛人員對於中西部與西南部部分地區新冠住院率暴增措手不及；CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)8日表示：「雖然早預期Delta變種病毒會成為美國主要病毒株，但其快速增加仍令人感到困擾。我們知道Delta變種病毒傳播力增加，目前在部分低接種率地區蔓延。」

研究指去年12月12日美國開打新冠病毒疫苗以來，已拯救了多達27萬9000人的性...
研究指去年12月12日美國開打新冠病毒疫苗以來，已拯救了多達27萬9000人的性命，並讓125萬人無須住院。圖為洛杉磯一疫苗中心門口。(Getty Images)

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)8日指出：「顯然幾乎所有美國新冠住院與病歿病患，都是尚未接種疫苗者。」

瓦倫斯基表示，新增確診案例仍在上升，過去一周平均單日新增確診1萬3900例，比前一周增加11%；Delta變種病毒如今在中西部和上山州(upper mountain states)新增確診者的佔比約為80%。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，疫苗能有效抗疫，基本上美國12歲以上人口沒道理因為新冠病毒而出現重症。

公衛專家憂心忡忡 CDC老神在在

科學家和公衛專家警告，萬一秋季疫情急轉直下，美國可能得恢復室內戴口罩和其他公衛措施；世衛長期顧問高斯丁(Lawrence Gostin)擔心美國秋季恐再爆發重大疫情，「我可以預見國內部分地區可能恢復室內口罩令、社交距離和座位限制。」

目前聯邦政府對大眾運輸的口罩令期限到9月13日，但尚不清楚CDC是否會延長；瓦倫斯基和白宮也無意重新封城，可能交由各州決定。

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