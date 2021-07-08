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30高中生「不戴口罩」大鬧美航 航班被迫延一晚

記者胡玉立／綜合報導
近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)
近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

聯邦航空管理局(FAA)7日表示，該局自1月迄今收到3000多有關乘客鬧事不守規矩的報告，其中四分之三與乘客拒戴口罩有關。最近一起事件發生在一架原訂5日自北卡羅來納州夏洛特飛往巴哈馬的美國航空公司班機上；由於一群來自波士頓約30名高中生轉機乘客拒戴口罩，班機被迫延誤一夜起飛。

美航發言人表示，這群人搭上原訂5日上午自夏洛特飛往納邵(Nassau)的轉機航班時，無視機組人員多次提醒強制戴口罩政策，並對其他乘客造成干擾，航班因此延誤一夜。機上所有乘客都獲得旅館代券，並在6日早上啟程前往納邵。

來源：WCVB Channel 5 Boston

因拒戴口罩當場被要求下機的涉案乘客，最後都同意遵守政策，並獲准乘坐不同航班繼續旅程。

「他們該做的就只是遵守規則、戴上口罩、坐好、別耍嘴皮；但他們就是做不到。」同班機旁觀乘客克莉斯汀娜．倫道夫(Christina Randolph)後來向媒體講述經過說，「我是個護士，真的很難很難找時間休假，好不容易有時間休假，真的只想去自己想去的地方。」

FAA表示，自元旦以來，共有3271起涉及乘客不守規矩的投訴，其中2475起涉及拒絕戴口罩的乘客；該局已對其中540起顯示「有潛在違規行為」案件展開調查，並懲處其中83起案件的乘客。

儘管航空旅行因疫情處於史上承載量最低點，但基於疫情期間投訴報告增加，FAA已宣布延長對不守規矩行為的「零容忍政策」；依此政策，可對不守規矩乘客處以監禁或最高3萬5000元罰款。

FAA表示，今年對不守規矩乘客處罰的罰款總額已逾68萬2000元。

聯邦運輸安全局(TSA)目前已將機場、商用飛機、公共汽車和通勤鐵路系統的強制戴口罩要求，延長至9月13日。

除拒戴口罩外，乘客不守規矩行為從大喊大叫到對航空公司工作人員動粗不等；隨著部分航空旅客的破壞及危險行為增加，空服人員代表公司要求旅客遵守繫好安全帶等規則時，更常遭乘客人身攻擊。

來源：CGTN America

口罩 疫情 北卡羅來納州

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