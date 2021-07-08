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華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

編譯洪毅／綜合7日電
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

新澤西州漢默頓(Hamilton)的卡維爾(Carvel)冰淇淋店，從1989年以來，就由華裔尼爾森·鄭(Nelson Cheng)經營，幾十年來與社區鄰里打成一片，卻不幸在今年2月染上新冠肺炎去世，享年67歲；現在，有前員工決定買下這間店、重新經營，志在將鄭老闆的精神持續傳承下去。

買下冰淇淋店的是丹妮絲·邦喬維(Denise Bongiovi)及其丈夫；邦喬維表示，她還記得她六歲時，鄭老闆舀起冰淇淋、撒上巧克力碎片後遞給他的情景，從她1998年至2005年間，她高中、大學的打工生涯也在此度過，結婚時的蛋糕也是由尼爾森製作。

老闆來自台灣 熱中參與社區

鄭老闆是來自台灣的移民，他在當地不只是經營冰淇淋店，更與員工打成一片，友好如家人，在鄰里間也是個好父親形象，熱中參與社區及慈善活動；他2月染疫去世的消息傳出後，不少人到店裡留言或獻花，新州州長墨菲(Phil Murphy)還親向鄭家致意。

邦喬維表示，鄭老闆與那間店緊緊相連，讓她與社區民眾都在想，這間店之後該何去何從。

前員工：無法冷眼看店門深鎖

在這樣的背景下，邦喬維與丈夫決定暫停原本的教師工作，在上周宣布買下這間店，並在本月1日重新開放；邦喬維說，她無法冷眼看著那間店在那裡大門深鎖。

這對夫婦有的只是商店運作的知識，以及參與當地非營利組織的優勢，並無經營食品業的天賦；不過邦喬維說，這間店要的不只是一個業主，更需要鄭老闆遺留下來的特質，比如她不希望「只是在櫃檯後面，對一名顧客一無所知」，社區希望的經營者應該是理解、關愛、尊敬鄭老闆這樣的人。

來源：NJ.com

誠實勤奮典範 教員工待人處事

鄭老闆是當地許多人的第一名雇主；例如1994年到2001年間，每個周末都會到冰淇淋店打工的凱倫·歐唐納(Caren O’Donnell)說，她的高中朋友都覺得她很辛苦，但是這份工作教會她如何待人處事、承擔責任、休閒工作維持平衡，鄭老闆更是誠實勤奮的典範，讓她覺得這是她做過最好的工作。

2014年至2018年在冰淇淋店工作的布萊恩·韋洛齊(Bryanna Vellozzi)也說，這段職業生涯「從不沉悶」，鄭老闆是可以依靠、願意傾聽的老闆，還會把他台灣原鄉文化的食物，如紅豆麻糬、荔枝、毛豆、綠茶等引介給大家。

鄭老闆的兒子尼古拉斯·鄭(Nicholas Cheng)在臉書上表示，他很清楚父親會為這間他熱愛的冰淇淋店重啟感到非常開心，期待邦喬維夫婦等人能夠傳承下去，並相信他們很快就能迎接常客。

台灣 新澤西州 華裔

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