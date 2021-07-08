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德州男接種嬌生3個月後染Delta變種 重症加護急救中

編譯柯立偉／綜合7日電
為了籌措凱瑞的醫藥費，善心人士設立一個募款網站「加油！伊薩克」(goisaacgo)，希望藉大眾的力量幫助這個被病毒突破疫苗保護感染的父親度過難關。（截自gofundme網站）
為了籌措凱瑞的醫藥費，善心人士設立一個募款網站「加油！伊薩克」(goisaacgo)，希望藉大眾的力量幫助這個被病毒突破疫苗保護感染的父親度過難關。（截自gofundme網站）

德州64歲的男子凱瑞(Isaac Cary)今年3月份時接種了只需注射一劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，但6月時因接觸Delta變種病毒確診者而染疫，隨後發展成重症，目前正在加護病房急救中。

家屬指出，凱瑞3月接種疫苗，6月接觸到確診者後，有出現一些新冠病毒的典型症狀；起初凱瑞原以為是對什麼未知的感染源過敏，但隨後卻被衛生官員匡列為Delta病毒接觸者，進一步安排採檢才發現確診。

凱瑞的女兒表示，對於父親的疾病感到非常害怕、徬徨與無助，且也不知道父親痊癒後是否會留下任何後遺症。

「他是我們全家的骨幹，是我和姊姊和姊姊的孩子的經濟支柱。」她說，「爸爸只不過是和朋友出去，疫苗保護居然被病毒突破。」

為了籌措凱瑞的醫藥費，善心人士設立一個募款網站「加油！伊薩克」(goisaacgo)，希望藉大眾的力量幫助這個被病毒突破疫苗保護感染的父親度過難關。募款網站上指出，凱瑞是一名光榮退役的軍人、盡職的優步(Uber)司機，以及舞池上的王者，希望大家協助凱瑞，重回舞池稱霸。

由於新冠病毒不斷發生變異，現有的疫苗對於變種病毒的防護力向來是公衛學者關注的焦點。

嬌生公司上周才在聲明中說：「接種嬌生疫苗後，免疫力能維持至少八個月，且疫苗能夠讓人體產生足夠強大，並持續存在的抗體，協助接種者對抗包含Delta病毒在內的一系列新冠變種病毒。」

不過，嬌生公司也同時強調，沒有任何一種疫苗有100%的保護力，不能保證只要接種就「一定」不會確診，只是「降低」確診機率。

疫苗 嬌生 變種病毒

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