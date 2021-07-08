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完全接種疫苗者 仍可能染加州Epsilon變種

編譯林梅婕／綜合7日電
研究指在加州發現的Epsilon變種病毒，可抵抗輝瑞和莫德納疫苗產生的中和抗體。圖為加州一家醫院的加護病房。(Getty Images)
研究指在加州發現的Epsilon變種病毒，可抵抗輝瑞和莫德納疫苗產生的中和抗體。圖為加州一家醫院的加護病房。(Getty Images)

華盛頓大學(University of Washington)和生技公司「Vir生物科技」(Vir Biotechnology)的研究人員指出，即使已完成接種兩劑的輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠疫苗，仍可能感染在加州發現的變種病毒株Epsilon。

該研究指出，Epsilon變種病毒上、用來入侵人體細胞的棘狀蛋白(spike protein)出現三種突變，皆可抵抗輝瑞和莫德納疫苗產生的中和抗體。

另一個更重要的發現是，Epsilon變種病毒還可抵抗曾經感染、由人體自然生產的抗體；專家表示，中和抗體是避免人體染疫的關鍵，Epsilon變種病毒恐怕使人們再度陷入染疫風險；好消息是，Epsilon變種病毒的傳染性並不如原始病毒強烈。

Epsilon變種病毒首先於去年5月被發現，到了10月又再度現蹤，並突變成B.1.427和B.1.429，其中又以B.1.429較為常見；而且不如在印度肆虐的Delta變種病毒，加州以外Epsilon的感染案例相當少量。

儘管該病毒足跡遍及44個國家，但全球僅4萬9221例感染，其中97%都在美國，而加州的案例就超過2萬2000人；另外，夏威夷和內華達州則有少部分人感染B.1.429。

該研究7月1日發表於「科學」(Science)期刊，指B.1.427和B.1.429都能抵抗信使疫苗(mRNA)的輝瑞和莫德納所產生的中和抗體，預防感染的有效性降低50%至70%；此外，這些疫苗產生的34種抗體中，有14種抗體的中和活性下降。

這項結果被認為可能是個早期的跡象，讓科學家們擔心疫苗恐怕無法永久抵抗病毒；過去專家們不斷討論針對信使疫苗研發第三劑補強針，輝瑞和莫德納也都為此進行臨床試驗，但現階段Epsilon變種病毒的盛行率幾乎不存在。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，Epsilon變種病毒僅占全美確診案例的0.1%；只有在今年2月時感染率突增，一度於2月4日測得單日平均新增697例，從此之後確診量幾乎維持趨近於零。

變種病毒 疫苗 莫德納

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