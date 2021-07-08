我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

悲劇里程碑 全球400萬人死於新冠肺炎

編譯陳韻涵／綜合7日電
全球7日跨越新冠肺炎病歿400萬人的悲劇里程碑。圖為印度就地火化死亡的患者。(Getty Images)
全球7日跨越新冠肺炎病歿400萬人的悲劇里程碑。圖為印度就地火化死亡的患者。(Getty Images)

世界衛生組織(WHO)表示，全球7日跨越新冠肺炎病歿400萬人的悲劇里程碑，實際情況可能更慘；考量部分地區的疫苗接種率低且全球正面臨變種病毒擴散的威脅，世衛嚴重警告，呼籲各國政府別全面解除防疫措施；美國聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，Delta變種病毒已經成為全美新增確診病例的主要感染源。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)7日宣布，新冠肺炎2019年12月在中國爆發以來，全球逾400萬人病歿；他在日內瓦的世衛總部說：「全世界正處於這場疫情的危險時刻，我們剛通過400萬的新冠病歿悲劇里程碑，實際情況絕對更多。」

來源：Guardian News

譚德塞表示，部分國家當前疫苗接種率高，在疫情尚未結束之際放寬避疫規定，準備復甦經濟；然而，還有更多國家的確診及住院情況因變種病毒肆虐而驟增，凸顯全球疫苗取得性的驚人落差。

「非洲、亞洲和拉丁美洲部分地區嚴重缺乏氧氣、治療對策而導致許多死亡病例，疫苗國度積存海量疫苗，在道德上站不住腳。」譚德塞說，「即便是現階段，仍有數以百萬計的健康照護員工還沒接種疫苗。」

疫苗接種 趕不上病毒變種

譚德塞表示，疫苗接種的速度仍趕不上病毒變種的速度，變種病毒造成的新一波疫情，威脅全球經濟復甦。

對於英國與美國已逐漸解除公衛防疫規定，世界衛生組織突發衛生事件計畫技術顧問范科霍芙(Maria Van Kerkhove)說：「我們追蹤全球病毒擴散情況，許多國家的疫情飆升。」

歐洲地區上周新增確診數增加33%，但疫苗接種率高可能讓人誤以為疫情已經結束。

全球7日跨越新冠肺炎病歿400萬人的悲劇里程碑。圖為印尼草草掩埋死亡的患者。(美...
全球7日跨越新冠肺炎病歿400萬人的悲劇里程碑。圖為印尼草草掩埋死亡的患者。(美聯社)

世衛突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)說：「這並非平緩曲線，而是增加曲線，假設因疫苗接種就認為不會增加染疫而解封，是錯誤觀念。」

delta變種 適應強傳播最快

Delta變種病毒先後成為英國及美國的主要染藥毒株，CDC數據顯示，在7月3日結束的兩個星期，率先在印度發現的delta變種病毒占美國新增確診病例的51.7%，率先在英國出現病例的alpha變種病毒則僅占全美新增病例的28.7%。

美國公衛專家表示，delta變種病毒已經逐漸成為美國病患染疫的主要毒株，每兩周的確診情況就會翻倍；世衛形容，delta變種病毒是目前傳播最快速且適應力最強的毒株，delta的傳染力比alpha還高55%。

疫苗 變種病毒 美國

上一則

川普稱國會暴亂是「不幸事件」 為支持者抱屈

下一則

不甘社群帳號被封殺 川普怒告臉書、推特、谷歌

延伸閱讀

世衛：全球染疫病逝數破400萬大關 創悲劇里程碑

世衛：全球染疫病逝數破400萬大關 創悲劇里程碑
Lambda變種病毒 紐大研究：輝瑞、莫德納也有效

Lambda變種病毒 紐大研究：輝瑞、莫德納也有效
世衛秘書長譚德塞考慮訪日 協助東奧做好防疫

世衛秘書長譚德塞考慮訪日 協助東奧做好防疫
Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在演化突變

Delta入侵98國「非常危險」 世衛：病毒仍在演化突變

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量