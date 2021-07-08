悲劇里程碑 全球400萬人死於新冠肺炎

全球7日跨越新冠肺炎病歿400萬人的悲劇里程碑。圖為印度就地火化死亡的患者。(Getty Images)

世界衛生組織(WHO)表示，全球7日跨越新冠肺炎病歿400萬人的悲劇里程碑，實際情況可能更慘；考量部分地區的疫苗 接種率低且全球正面臨變種病毒 擴散的威脅，世衛嚴重警告，呼籲各國政府別全面解除防疫措施；美國 聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，Delta變種病毒已經成為全美新增確診病例的主要感染源。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)7日宣布，新冠肺炎2019年12月在中國爆發以來，全球逾400萬人病歿；他在日內瓦的世衛總部說：「全世界正處於這場疫情的危險時刻，我們剛通過400萬的新冠病歿悲劇里程碑，實際情況絕對更多。」

來源：Guardian News

譚德塞表示，部分國家當前疫苗接種率高，在疫情尚未結束之際放寬避疫規定，準備復甦經濟；然而，還有更多國家的確診及住院情況因變種病毒肆虐而驟增，凸顯全球疫苗取得性的驚人落差。

「非洲、亞洲和拉丁美洲部分地區嚴重缺乏氧氣、治療對策而導致許多死亡病例，疫苗國度積存海量疫苗，在道德上站不住腳。」譚德塞說，「即便是現階段，仍有數以百萬計的健康照護員工還沒接種疫苗。」

疫苗接種 趕不上病毒變種

譚德塞表示，疫苗接種的速度仍趕不上病毒變種的速度，變種病毒造成的新一波疫情，威脅全球經濟復甦。

對於英國與美國已逐漸解除公衛防疫規定，世界衛生組織突發衛生事件計畫技術顧問范科霍芙(Maria Van Kerkhove)說：「我們追蹤全球病毒擴散情況，許多國家的疫情飆升。」

歐洲地區上周新增確診數增加33%，但疫苗接種率高可能讓人誤以為疫情已經結束。

全球7日跨越新冠肺炎病歿400萬人的悲劇里程碑。圖為印尼草草掩埋死亡的患者。(美聯社)

世衛突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)說：「這並非平緩曲線，而是增加曲線，假設因疫苗接種就認為不會增加染疫而解封，是錯誤觀念。」

delta變種 適應強傳播最快

Delta變種病毒先後成為英國及美國的主要染藥毒株，CDC數據顯示，在7月3日結束的兩個星期，率先在印度發現的delta變種病毒占美國新增確診病例的51.7%，率先在英國出現病例的alpha變種病毒則僅占全美新增病例的28.7%。

美國公衛專家表示，delta變種病毒已經逐漸成為美國病患染疫的主要毒株，每兩周的確診情況就會翻倍；世衛形容，delta變種病毒是目前傳播最快速且適應力最強的毒株，delta的傳染力比alpha還高55%。