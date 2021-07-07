首位女性 亞太副助卿孫曉雅 將接任AIT處長

美國國務院亞太副助卿孫曉雅將出任美國在台協會台北辦事處長。（本報資料照片）

美國 在台協會（AIT ）6日宣布，美國國務院 亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）將接替酈英傑（Brent Christensen）成為新任台北辦事處處長。孫曉雅為第15任AIT處長，也是首位女性處長。

AIT表示，孫曉雅投入美國外交工作30餘年，自2019年5月起任東亞局主管澳紐暨太平洋事務的副助理國務卿及APEC資深官員；她曾外放AIT台北辦事處、愛爾蘭都柏林，兩度派駐土耳其。

孫曉雅是國務院資深職業外交官，外交生涯首個外派地點就是台灣，前年在台灣連失兩個邦交國後，她曾率團訪台出席首屆「太平洋對話」，表達美國支持。

孫曉雅2019年5月上任副助卿，同年9月，索羅門群島、吉里巴斯兩國接連和台灣斷交後，聯邦眾議院外委會與自然資源委員會共同舉行聽證會，孫曉雅在聽證會上表示對於兩國在外交上轉向北京感到失望，並表示將以國務院APEC資深官員身分訪台灣，討論APEC相關問題。

孫曉雅在訪台期間參加首屆「太平洋對話」，會議定位為「政府與政府間的政策對話」，她在開幕致詞時表示自己代表川普總統及國務卿龐培歐啟動對話，重申美國對太平洋的承諾堅定且將更強勁，台灣蔡英文總統也在她訪台期間接見訪團。

根據美國國務院及AIT網站資料，孫曉雅畢業於喬治城大學外交學院，精通中文及土耳其語，1991年進入美國國務院服務，隨後首次外派就是派駐AIT台北辦事處，也曾擔任美國駐北京大使館經濟參贊。