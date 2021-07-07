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日副相提「聯美保台」 美稱對台策不變

國際新聞組／綜合報導
日本副首相麻生太郎5日提「聯美保台」，美國國防部表示，對台政策沒有改變。（路透）
日本副首相麻生太郎5日提「聯美保台」，美國國防部表示，對台政策沒有改變。（路透）

日本副首相麻生太郎5日提出一旦中國武力犯台，日本必須跟美國攜手防衛台灣。不過，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信6日談到此事時，以無法回答「假設性問題」避談。美國國防部對此表示，美方對台政策沒有改變，不願見到台灣局勢片面改變，並確保台灣能夠自我防衛。

麻生太郎5日在東京的一場演講中表示，中國如果侵犯攻擊台灣的話，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權。美日要一同防衛台灣。

國防部發言人柯比（John Kirby）今天在例行簡報被問及美日目前對台灣遭逢威脅的應變政策協調細節時重申，美國對台灣的政策不變，持續依循基於美中三公報、台灣關係法與六項保證的一個中國政策。

他也指出，數十年來在美國國會跨黨派支持下，美國持續致力於協助台灣自我防衛，一切都沒有改變。

麻生5日提出一旦中國武力犯台，日本應以能行使安全保障法中關於「存亡危機事態」的有限集體自衛權。

加藤說，有關台灣發生事態，日本政府認為這是假設性問題，無法直接回答。他還說，並不清楚麻生發言細節。

談到有關「存亡危機事態」成立要件，加藤說，要根據實際發生事態的個別具體狀況，綜合政府所掌握的各種情資，進行客觀合理的判斷，「很難一概而論」。

中國外交部發言人趙立堅對此表示，已向日方提出嚴正抗議，並指「今天的中國早已不是當年的中國，絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題」。國台辦則敦促日方反省歷史，以實際行動恪守一中原則與中日四個政治文件精神，「在台灣問題上謹言慎行」。

台灣關係法 中國 日本

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