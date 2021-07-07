坎伯：美不支持台灣獨立…拜登政府首度表態

(備用)美國海軍伯克級神盾驅逐艦「馬侃號」2020年底在台海巡邏。(美聯社)

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)6日表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣 獨立，我們完全了解其需要小心處理。」國防部發言人6日也表示，美國 反對兩岸任何一方片面改變現狀，沒有人希望看到兩岸衝突。

有關拜登總統何時能與中國 國家主席習近平會面，坎伯說，他認為美中領導人將就兩人會面進行評估，預期不久後會有某種接觸。

坎伯重申，過去長久的交往模式已經過去，未來美中關係將圍繞競爭，同時尋找政策一致的領域，例如氣候變遷；他說，「你問我美中有可能和平共處嗎，有，但我也認為，這一代和下一代的挑戰艱鉅。」

坎伯6日應紐約智庫亞洲協會邀請，進行遠距對談；在回答歐巴馬政府時期接替他擔任國務院亞太事務助卿的羅素(Daniel Russel)詢問，美國政府對台灣要到多好，才不致掏空美國的「一個中國」政策時，坎伯除表達支持與台灣的「非官方關係」外，也代表拜登政府成立以來，首次表示「不支持台灣獨立」。

在回答這個問題時，坎伯數度表示，自己要非常小心回答這個問題。

坎伯表示，美國相信台灣有和平生活的權利，想看到其國際角色，尤其是疫苗、疫情大流行相關議題，台灣在其中應該有角色，不應被國際社會忽視；這是美國所接受、支持的平衡，「我們非常支持台灣尊嚴，而且我們試著就台海發出非常清楚的嚇阻(deterrence)訊號。」

話鋒一轉，坎伯提到香港說，美國與國際社會均對中國在香港的所作所為表達不滿，中方也在評估，美國是否言出必行，國際社會會怎麼回應，以及事涉台灣時會有何種反應。

「我只是想強調，這樣的努力會是災難性的。」坎伯說，美國要指出，當中國採取與國際秩序完全對立的行動時，國際社會必須發出訊號，不只是香港，以及其他中國可能考慮的事情。

「這是個微妙的危險平衡，必須保持的平衡。」坎伯說，美國在維護和平穩定方面有著非常重要的利益，其他國家也開始認知到這一點，日本、英國與其他國家，都認識到維持和平穩定符合國際穩定的深切利益。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎5日在東京演說時表示，中國若侵台，政府將認定是安全保障相關法規定「存亡危機事態」，有可能行使「有限集體自衛權」，美日須共同保衛台灣。

國防部發言人柯比(John Kirby)6日在記者會表示，尊重日本政府的評論，美國對台政策沒有任何改變，無人想看到狀況演變成衝突，沒有理由這麼做。

柯比表示，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)明確表示，在印太地區要持續追求綜合嚇阻(integrated deterrence)，將美軍軍力與資源融入聯合部隊，與日韓澳洲等區域盟友和夥伴共同合作。

柯比接著說，不談論與台灣相關的假設與印太區域的潛在衝突，美日基於各種理由在區域緊密合作，美國對台政策不變；基於一中政策，美國不樂見在台灣問題上，任何片面改變現狀的行動。