多地確診激增 加州新增病例36%為Delta變種病毒

加州近日確診案例三成以上是Delta變種疫毒，擔心疫情捲土重來，加州勸導接種完全的居民仍要配戴口罩。(美聯社)

印度發現的Delta變種病毒 株肆虐全球，美國境內的感染案例也逐漸增加，加州 新增案例中將近36%為Delta感染者，已成為當地最普遍的感染源。

近幾周公衛官員不斷提醒Delta病毒的傳播速度極快，但國慶日假期仍激增許多該病毒的感染案例，尤其是加州、猶他州、阿肯色州、密蘇里州、內華達州及奧克拉荷馬州。

其中，據加州公共衛生廳的統計，6月份感染案例中，有35.6%的人感染Delta變種病毒，和5月的占比只有5.6%相比增加六倍。

洛杉磯時報報導，公衛廳嚴正表示：「透過加州快速成長的案例證實，Delta變種病毒比其他變種病毒更容易使人感染。」

不過自新冠疫苗 開始接種後，加州的確診人數確實減緩許多，新增病例從5月底的每周1萬例，降至6月底的每周7000例，減少三成。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)就曾比喻，疫苗接種率的落差恐怕形成「兩個美國」，之後加州也很可能複製其他地區，開始出現未接種疫苗者確診案例激增的情況。

以奧克拉荷馬州為例，Delta變種病毒也造成當地新增確診案例急劇上升，儘管整體確診案例不多，但新增病例已在過去兩周增加38%，公衛官員更積極鼓吹年輕人接種疫苗。

另外，各地統計指出，猶他州自6月以來平均每日新增確診案例從200多例，到7月4日已成長兩倍，達到每日平均400多例。

密蘇里州的新增案例也從上個月開始激增，從每日400多例增加至800多例；奧克拉荷馬州立大學公衛教授布拉茨勒(Dale Bratzler)就說：「我非常確定，Delta變種病毒已從密蘇里州蔓延至奧科拉荷馬。」

內華達州的新增案例成長幅度更高達177%，自6月初的每日平均180例，到7月上升至每日平均500例。

同樣為疫情重災區的阿肯色州也有激增的趨勢，自6月初以來每日平均150例上升至7月初已經達到每日平均475例，成長216%；該州也被列為全國疫苗接種率最低的七州之一，僅42%的民眾接種至少一劑疫苗。