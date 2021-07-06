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密西根13歲男童接種輝瑞後死亡 CDC調查

編譯柯立偉╱綜合5日電
男童克萊尼克。(取自GoFundMe網站)
男童克萊尼克。(取自GoFundMe網站)

密西根州一名13歲男童克萊尼克(Jacob Clynick)於上月13日接種第二劑輝瑞(Pfizer)疫苗後，隔兩日於15日凌晨在睡眼中死亡。家屬表示，克萊尼克當夜入睡前，曾說過身體不舒服，但因為狀況不嚴重而未就醫。此一死亡個案已呈報聯邦疾病防治中心(CDC)，等待解剖結果出爐後，再判定是否與疫苗相關。

克萊尼克所居住的薩吉諾郡(Saginaw County)郡衛生局官員證實，確實有這一起死亡個案，目前已將相關資料彙整呈報CDC，等到屍檢結果出爐才會有定論。郡衛生局官員說：「此一死亡個案究竟與施打疫苗有無關聯，應由聯邦政府判定。本局鼓勵民眾施打疫苗前，應與家庭醫師討論，評估接種的利弊。」

目前多數的研究均表明，接種輝瑞或莫德納(Moderna)疫苗的30歲以下男性，比起其他年齡層有較高的機率引起心肌炎或心包炎等罕見不良反應。克萊尼克的家屬就說，此次執行克萊尼克屍檢的密西根法醫研究所(MIFSM)向他們表示，克萊尼克的心臟有肥大的狀況，確實可能與疫苗接種有關。

但MIFSM拒絕證實相關消息，他們只說：「我們唯一能透露的就是我們確實在調查這一起個案，並與CDC的官員積極溝通中，大概要花三到五個月才能對外公布結果。」

CDC表示，雖然輝瑞或莫德納疫苗確實有引起心肌炎或心包炎的可能，但機率非常低，約0.00126%的機會，且絕大多數的狀況都非常輕微，不須任何醫療介入或只需最低限度的醫療介入就可以排除。且全美截至5日為止，只有回報780起注射疫苗後出現心肌炎或心包炎症狀的個案，相比於已接種疫苗的人口數，不良反應率極低。

針對疫苗可能引起的不良反應，聯邦衛生部也發表聲明，強調仍鼓勵大眾打疫苗。聲明中說：「接種後即使引發心肌炎或心包炎，都仍然是現代醫療科技可以排除的狀況；但若因未接種疫苗而染疫，所面臨的風險遠高於疫苗副作用的風險。」

疫苗 CDC 輝瑞

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