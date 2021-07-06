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杜魯多：未來幾周內 有望重開美加邊境

編譯柯立偉╱綜合5日電
美加邊界自2020年3月以來就關閉，只有重要必須工作人員才能通行。(美聯社) Virus Outbreak Border Closure Canadian residents Philip Owira, right, and Katherine Nichol walk with their baby across a small ditch from Canada into Peace Arch Historical State Park to visit a friend there, Tuesday, June 8, 2021, in Blaine, Wash. The border has been closed to nonessential travel since March 2020, but Canadians have been allowed to walk over the ditch into the U.S. park. (AP Photo/Elaine Thompson)
美加邊界自2020年3月以來就關閉，只有重要必須工作人員才能通行。(美聯社) Virus Outbreak Border Closure Canadian residents Philip Owira, right, and Katherine Nichol walk with their baby across a small ditch from Canada into Peace Arch Historical State Park to visit a friend there, Tuesday, June 8, 2021, in Blaine, Wash. The border has been closed to nonessential travel since March 2020, but Canadians have been allowed to walk over the ditch into the U.S. park. (AP Photo/Elaine Thompson)

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)表示，希望在未來幾周內能夠解除美加的境管制措施，讓兩國跨境通商恢復正常。

杜魯多在記者會上說：「我們有機會能在未來幾周內宣布重開邊境的計畫，同時也會確保不要再增加新的確診個案，畢竟在我們犧牲這麼多這麼多之後，沒有人希望再度重回去年的生活。」

自2020年3月美加邊境關閉至今已超過一年，封鎖一切非必要交通。現在雖然美國疫情趨緩，但加拿大的疫苗覆蓋率還不夠高，因此兩國陸上邊境維持關閉。當地依賴跨境旅客維生的商家，紛紛呼籲盡速重開邊境。

截至7月1日為止，加拿大已接種疫苗的人口約1200萬人，占整體人口約34.4%，比起美國的67%低了將近一半，而且按原定日程，美加兩國政府最快也要到21日才會討論重開邊境的可能。不過，加拿大政府日前表示，預計在7月底前為全國80%的人口提供充足的疫苗，只要疫苗覆蓋率達全國人口75%，就會進一步開放邊境，讓旅客和商務客更方便進出加拿大。

然而，現階段加拿大已針對旅外的加拿大公民或持有楓葉卡的永久居民放寬入境檢疫規定。只要他們已在海外完整接種疫苗、持新冠病毒陰性報告，並在抵達加拿大後接受檢測確定為陰性，即可免除隔離。

加拿大公共衛生部部長發言人瑪德琳．戈梅里(Madeleine Gomery)說：「加拿大政府對於疫情的發展相當樂觀，只要確診病例減少、疫苗覆蓋率上升，就會聽取公衛專家的建議，在適當的時機謹慎地放鬆邊境管制。」

而在美加邊境長年以來倚賴邊境貿易的商家，則是非常期待今年可重開邊境，不要讓他們再失去一個旅遊旺季。位於緬因州的「老果園海灘」(Old Orchard Beach)過去是加拿大人的旅遊勝地，果園主人甘迺迪(Fred Kennedy)說：「受疫情影響很少看到加拿大人，雖然本國的遊客彌補了一些損失，但還是希望看到加拿大人來玩，他們給我的果園增添不同的風采。」

加拿大 邊境 疫苗

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