佛奇：6月染疫死亡案例 逾99%未打疫苗

全美疫情稍緩，但大家仍擔心Delta變種病苗擴散，帶來新一波疫情。圖為施打率偏低的猶他州仍在積極推動接種疫苗。(美聯社)

新冠肺炎變種病毒快速竄起，公衛專家提醒，6月染疫病歿的案例中高達九成九，都是沒有接種疫苗 的人，讓許多接種率墊底的共和黨 籍州長開始擔憂，積極呼籲民眾盡快接種疫苗；西維吉尼亞州 州長甚至比喻，不接種疫苗者是大玩「死亡樂透」的遊戲。

據約翰霍普金斯大學(JHU)的統計，目前全國完成疫苗接種的人口為47.9%，但阿肯色州僅32%；該州共和黨籍州長哈欽森(Asa Hutchinson)4日透過有線電視新聞網(CNN)節目「國情諮文」(State of the Union)節目表示：「我們正在和病毒賽跑，如果接種率停擺，我們會在下個學期面臨更多挑戰，疫苗是唯一的解方。」

另外，西維州第一劑疫苗的覆蓋率僅53%，完整接種兩劑疫苗的比例更只有45%，低於全國平均甚多；為了鼓吹疫苗接種，該州政府釋出包羅萬象的獎勵措施，從獎學金到免費狩獵及釣魚執照申請。

同屬共和黨籍的西維州州長賈斯提斯(Jim Justice)曾向媒體表示：「紅州仍有非常、非常多保守的民眾，他們心想著『我不需要接種疫苗』，但他們是錯的。」

賈斯提斯還比喻，雖然政府提供「疫苗樂透」，但不願意接種疫苗的民眾則是玩著另一種樂透，只是這種樂透的唯一獎項就是「死亡」，並稱選擇不接種疫苗的民眾，就是拿自己的生命安全當成這個「死亡樂透」的賭注。

共和黨籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox)則是將低迷的疫苗接種率怪罪於年輕人，並形容此一現象「讓人困擾」；他也向媒體表示，盼民眾能讓「理智主宰一切」。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)4日接受國家廣播公司(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)時表示，6月份感染新冠肺炎死亡的案例中，高達99%都還沒接種疫苗；他也強調，「染疫死亡是可以預防、而且避免的」。

佛奇向節目主持人陶德(Chuck Todd)說：「如果你單看死亡人數，大約99.2%都沒接種疫苗，只有0.8%是有接種的；事實上，沒有疫苗是完美的，但我們只要預防住院和死亡，查克，當我們看到這些可以避免的事發生時，那真的非常令人遺憾。」