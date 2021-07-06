Delta變種傳播快 專家籲恢復戴口罩

全美疫情稍緩，但大家仍擔心Delta變種病苗擴散，帶來新一波疫情，部分專家及社區官員呼籲人們恢復戴口罩的防疫習慣。圖為德州奧斯汀市室外疫苗接種站正在提供服務。(美聯社)

全美已有1億5600萬人完成新冠病毒疫苗 接種，但毒株的傳播能力隨著變種而變強，部分專家及社區官員呼籲人們恢復戴口罩 的防疫習慣。

密蘇里州聖路易郡及該地區公衛部門上周已針對Delta變種病毒迅速擴散發布警告，即使已經接種疫苗，在室內仍要戴口罩。

加州洛杉磯郡公衛當局有鑑於確診驟增，上周也「強烈建議」每個人都在室內戴口罩。

儘管全美新增確診病例隨著疫苗接種普及而減少，近期又有回溫趨勢，尚無跡象顯示聯邦疾病防治中心(CDC)將修改已接種疫苗者的戴口罩指南。

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「若已接種疫苗，有很高的比率可防止感染目前在美擴散的所有變種毒株。」

瓦倫斯基說，在接種率低之處，室內戴口罩較妥當。

CDC數據顯示，全美已有54.9%至少接種一劑疫苗，47.4%的人完成接種。

瓦倫斯基說，全美約1000個郡的疫苗接種率不到30%。

懷俄明州 衛生廳日前甫達成31%居民完成接種的目標，換句話說，還有69%的大多數居民面臨染疫風險。

懷俄明州醫療中心家醫科醫師杜恩(Andy Dunn)表示，希望已打疫苗者繼續戴口罩，「變種毒株將會有辦法生存，希望人人無所不用其極趕走病毒。」

沒有疫苗可以阻止所有的病毒傳播，且會有少數打疫苗後仍染疫的「突破式感染」情況。

此外，已接種疫苗者也可能傳染病毒。

北岸大學醫院 (North Shore University Hospital)桑德拉·阿特拉斯·巴斯心臟醫院(Sandra Atlas Bass Heart Hospital)的重症醫療主任卡斯埃爾(Hugh Cassiere)說：「還沒有研究探討已接種疫苗者及無症狀者帶源Delta變種毒株的情況，這是很恐怖的部分，Delta毒株的傳染率很高。」