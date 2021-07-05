「批判式種族理論」列入教程遭批 教師協會力挺

全國教育協會理事長貝姬‧普靈哥（右）日前在活動上與第一夫人吉兒拜登擁抱。（美聯社）

「批判式種族理論」(critical race theory, CRT)列入全國各級學校課程，遭到不少人反對，對此全國最大教師協會矢言支持列入教程，另重申支持解構美國國歷史的「1619計畫」(1619 Project)，即便計畫引發爭議，也在所不辭。

福斯新聞網(Fox News)4日報導，號稱擁有230萬成員的「全國教育 協會」(National Education Association)最近通過決議案，聲稱把CRT納入教程，是「明智合宜之舉」，另保證創設「成員組」，幫忙「教師們反擊反CRT的說詞」。

CRT納入課程遭到抨擊，為提升反擊行動，全國教育協會將致力於公開宣傳，其網站聲稱「深入研究業已就緒，批評白人至上、反非裔 、反原住民、種族歧視 、父權、資本主義等形式的力量與壓迫」；「本協會反對有人千方百計想查禁CRT及1619計畫」。

「紐約郵報」(New York Post)報導，CRT認為種族歧視不光是個人偏見，還存在社會、政府政策及制度當中，有系統性，包括司法系統。1619計畫指的是各項行動，焦點放在當時第一批非洲奴隸抵達美國，還有他們對國家的貢獻。

全國教育協會表示，不給機會，不教育有關非裔、棕裔等其他遭邊緣化族裔的真相，等於認為學生沒必要取得本職學能；「非洲古諺有云，『要瞭解你自己』」。

協會另指出，學術架構增益教學課程，是「明智合宜之舉」，以便瞭解及解釋歷史對當今的影響，CRT列居其中。

協會表示，打算加入「黑人的命也是命」的校園活動，把遭前白警跪壓脖頸而死的非裔佛洛依德忌日，也就是每年10月14日，當成「行動日，教授有關結構種族歧視及壓迫的課程」。

為強加宣傳活動，全國教育協會理事長貝姬‧普靈哥(Becky Pringle)「打算發表公開聲明，刊登在支持教育種族真相的各種媒體，包括但不限於CRT」。刊登費用為12萬7600元。

紐郵指出，近幾個月因為在課堂教授焦點為種族歧視的素材，不少家長與學校董事會爆發過衝突。