「身為美國人羞愧」喬治城大學生受訪：美國不是最偉大

（路透）

在國慶日前，多位著名學府喬治城大學(Georgetown University)學生接受保守派媒體「校園改革」(Campus Reform)訪問。許多人表示對於身為美國 人感到羞愧，但也未能明確指出，哪一國是更適合居住的國家。

其中一名學生表示：「我認為美國有非常多面向讓人感到羞愧；包括種族歧視的歷史、殖民，甚至是現在的政治與警察問題。」還有另一人說：「這對我來說是非常複雜的問題，但大多時候，我無法說我對身為美國人感到驕傲，至少在過去的四年。要以身為美國人為榮，這有點進退兩難。」

接著記者也問學生，是否認為美國是世界上最偉大的國家。一名學生回答：「身為一名白人，住在這裡算滿不錯的。但整體來說，我不認為美國是最偉大的國家。」還有一人表示：「美國並不以最友善待客的地方聞名。」

甚至有一名女學生表示，在大多數時候，身為美國人讓她感到羞愧。她說：「美國聲稱要支持全人類，但我們持續力挺以色列，讓不少巴勒斯坦人流離失所。」

而學生也對於移居其他國家，甚至放棄美國國旗持開放態度。不過被問道哪一個國家更適合居住，學生卻無法給出明確答案。一位受訪者僅表示「某個蓬勃發展的歐洲小國」可能是更好的選擇；還有一人直接說「歐洲」，但也有學生表示考慮移民 加拿大。

學生也表示，上大學改變自己對國家的想法，不再以美國為榮。一名來自喬治亞州的學生說：「學校有不少人為自由派，若沒有上大學，我可能不會接觸到這類想法。」

中移民：想起我曾被灌輸相信毛澤東

日前接受福斯新聞訪問，自中國 入籍美國的唐百合(Lily Tang Williams)表示，她為這些年輕學生感到遺憾。她說：「他們讓我想到以前的我，我住在共產黨統治的中國23年，被灌輸絕對相信政府，相信毛澤東主席的觀念。」