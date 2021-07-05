非裔女星國慶節目唱「非裔國歌」 挨轟分裂

PBS邀非裔女星范妮莎威廉斯主持4日第41屆「獨立紀念日國會慶典」 並在節目中演唱俗稱「非裔國歌」的「眾生揚聲歌頌」，慶祝「6月節」成為聯邦國定假日。(Getty Images)(Getty Images)

公共電視網(PBS)邀請非裔 女星范妮莎威廉 斯(Vanessa Williams)主持4日播出的公共電視網第41屆「獨立紀念日國會慶典」(A Capitol Fourth)特別節目，並在節目中演唱俗稱「非裔國歌」(Black National Anthem)的「眾生揚聲歌頌」(Lift Every Voice and Sing)，慶祝「6月節」(Juneteenth)成為聯邦國定假日，引發輿論爭議。

58歲的范妮莎威廉斯是美國 史上第一位獲選美國小姐(Miss America)選美比賽冠軍的非裔女性。「眾生揚聲歌頌」歌詞原為民權人士詹姆斯‧強生(James Weldon Johnson)創作短詩，強生的作曲家弟弟約翰‧強生(John Rosamond Johnson)譜曲後成為歌謠，歌曲首次發表是1900年。

范妮莎威廉斯接受美聯社訪問時說，演唱「眾生揚聲歌頌」的意義不只慶祝獨立紀念日，也慶祝不久前才通過成為聯邦國定假日的「6月節」。

1865年6月19日，聯邦將軍葛蘭傑(Gordon Granger)在德州蓋文斯頓(Galveston)宣布，為遵守林肯總統1863年的解放奴隸宣言(Emancipation Proclamation)，蓄奴制度從此畫下句點。「6月節」(Juneteenth)在1980年成為德州州立假日。全美各州除了南達科他州之外，都為6月節訂定正式紀念活動。

公共電視網特別節目一開場，仍由曾獲葛萊美獎的女歌手蕾妮弗萊明(Renée Fleming)獻唱美國國歌。但「眾生揚聲歌頌」在節目中出現，引起網友在社群網站熱議。有些網友批評，在節目中安排這首歌曲具有「分裂」意味，牴觸追求國家「團結一致」的基本精神。

前MSNBC新聞頻道節目主持人圖爾‧內布列特(Touré Neblett)在新聞網站The Grio撰文寫道：「獨立紀念日根本不是非裔的獨立日子。」他在文中指出：「誰的獨立紀念日呢？對非裔民眾以及我們的祖先而言並不是，為什麼要我們慶祝7月4日呢？」

來源：PBS