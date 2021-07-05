我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

非裔女星國慶節目唱「非裔國歌」 挨轟分裂

記者顏伶如／綜合報導
PBS邀非裔女星范妮莎威廉斯主持4日第41屆「獨立紀念日國會慶典」 並在節目中演唱俗稱「非裔國歌」的「眾生揚聲歌頌」，慶祝「6月節」成為聯邦國定假日。(Getty Images)(Getty Images)
PBS邀非裔女星范妮莎威廉斯主持4日第41屆「獨立紀念日國會慶典」 並在節目中演唱俗稱「非裔國歌」的「眾生揚聲歌頌」，慶祝「6月節」成為聯邦國定假日。(Getty Images)(Getty Images)

公共電視網(PBS)邀請非裔女星范妮莎威廉斯(Vanessa Williams)主持4日播出的公共電視網第41屆「獨立紀念日國會慶典」(A Capitol Fourth)特別節目，並在節目中演唱俗稱「非裔國歌」(Black National Anthem)的「眾生揚聲歌頌」(Lift Every Voice and Sing)，慶祝「6月節」(Juneteenth)成為聯邦國定假日，引發輿論爭議。

58歲的范妮莎威廉斯是美國史上第一位獲選美國小姐(Miss America)選美比賽冠軍的非裔女性。「眾生揚聲歌頌」歌詞原為民權人士詹姆斯‧強生(James Weldon Johnson)創作短詩，強生的作曲家弟弟約翰‧強生(John Rosamond Johnson)譜曲後成為歌謠，歌曲首次發表是1900年。

范妮莎威廉斯接受美聯社訪問時說，演唱「眾生揚聲歌頌」的意義不只慶祝獨立紀念日，也慶祝不久前才通過成為聯邦國定假日的「6月節」。

1865年6月19日，聯邦將軍葛蘭傑(Gordon Granger)在德州蓋文斯頓(Galveston)宣布，為遵守林肯總統1863年的解放奴隸宣言(Emancipation Proclamation)，蓄奴制度從此畫下句點。「6月節」(Juneteenth)在1980年成為德州州立假日。全美各州除了南達科他州之外，都為6月節訂定正式紀念活動。

公共電視網特別節目一開場，仍由曾獲葛萊美獎的女歌手蕾妮弗萊明(Renée Fleming)獻唱美國國歌。但「眾生揚聲歌頌」在節目中出現，引起網友在社群網站熱議。有些網友批評，在節目中安排這首歌曲具有「分裂」意味，牴觸追求國家「團結一致」的基本精神。

前MSNBC新聞頻道節目主持人圖爾‧內布列特(Touré Neblett)在新聞網站The Grio撰文寫道：「獨立紀念日根本不是非裔的獨立日子。」他在文中指出：「誰的獨立紀念日呢？對非裔民眾以及我們的祖先而言並不是，為什麼要我們慶祝7月4日呢？」

來源：PBS

非裔 美國 威廉

上一則

「身為美國人羞愧」喬治城大學生受訪：美國不是最偉大

下一則

密州女怕副作用拒打疫苗 染Delta變種病毒過世

延伸閱讀

她年逾六旬首次參加國慶10K健跑　激動又興奮

她年逾六旬首次參加國慶10K健跑　激動又興奮
疫情陰霾漸散 美獨立紀念日消費熱潮加溫

疫情陰霾漸散 美獨立紀念日消費熱潮加溫
國慶連假現出遊潮 3天逾625萬人搭機

國慶連假現出遊潮 3天逾625萬人搭機
「柏捷頓家族」女星戀情曝光 親親恩愛畫面被捕獲

「柏捷頓家族」女星戀情曝光 親親恩愛畫面被捕獲

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
邁阿密公寓大樓住戶迪莫拉因為臨時決定留在女友家而逃過坍塌事故。(路透)

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

2021-06-28 00:07
心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

2021-06-27 08:57
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職